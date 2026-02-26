我的頻道

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

屢被陸委會封殺 上海降級參訪台北燈會

記者林麗玉／台北26日電
台北燈節上海市仍依循往例派人參加燈節交流，但降低層級，上海台辦聯絡處長徐皓（右四）與台北市長蔣萬安（左四）互動。（記者季相儒／攝影）
台北燈節上海市仍依循往例派人參加燈節交流，但降低層級，上海台辦聯絡處長徐皓（右四）與台北市長蔣萬安（左四）互動。（記者季相儒／攝影）

大陸上海市府循往例，今年也在台北燈會友好燈區設上海燈區，但上海訪團今年來台層級卻降低，主團由上海台辦聯絡處長徐皓率團、文旅局團更僅由巡視員率隊。據悉，上海方覺得屢被陸委會封殺，不太能接受，才降低層級。藍營感嘆，這也正順了民進黨心，阻礙兩岸交流。

去年北市府邀請上海台辦主任金梅等13人組的上海團，被陸委會以「送件時間太趕，來不及審查」封殺，今年上海方有所顧慮，降低兩層級僅派處長率團，昨天如期來台，預計參訪時間為三天。

這次參展的上海燈區以「這裡是上海」為名，穿越時空的宇宙駿馬周身，環繞著上海標誌性建築、黃浦江與蘇州河，規畫設計相當精緻。

但知情人士表示，上海方顧慮陸委會已連續好幾次拒絕申請入境，覺得屢被打槍，不太能接受，認為欠缺善意，這次儘管仍循往例派人參加燈節交流，但降低層級，也不讓北市府為難。

至於是否影響今年雙城論壇來台層級？知情人士表示，台北、上海方的交流互動，都彼此理解。尤其雙城論壇舉辦的默契，不會因單一事件影響，但若中央可以更開大門走大路，大方面對應有的城市交流，才是對大家都好。

議員詹為元說，去年陸委會封殺上海團副主任來台，讓這次訪團層級往下降，某種程度，上海台辦也掉落民進黨的陷阱，因層級往下降，就可以操作為上海不尊重蔣萬安，展開另一波對內政治宣傳操作。

詹為元說，兩岸本應對等、尊嚴互動，良性維持一定層級互動才有利於台北、上海交流，中央政府不斷刻意卡關，最後只會讓兩岸互動愈來愈敏感，愈來愈少、愈冰冷，兩岸關係一定朝負面發展。

議員秦慧珠也表示，陸委會先前已公開放話，各省市台辦主任都不准來台，所以這次上海也不派副主任以上層級，大陸現在也知道，民進黨對兩岸交流就是打壓、降低層級，不要提升交流，這也正順了民進黨心。

民進黨 雙城論壇 蔣萬安

