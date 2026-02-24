我的頻道

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

新聞評論／美台關稅形同白談 賴政府還要洗腦人民？

台美關稅生變，行政院近日仍強調優惠待遇不變。圖為13日台美對等貿易協定說明記者會後，行政院長卓榮泰（中）和與會部會首長喝珍奶，稱守住台灣關鍵農產。 （中央社）
美國最高法院裁定川普總統的「對等關稅」違憲，這是美國司法獨立的勝利，也為行政權過度擴張畫下紅線。但在全球經貿的現實戰場上，這場勝利僅具象徵意義，對深陷美中博弈漩渦與經貿高度依賴美國的台灣而言，這仍是一場驚魂未定的風暴。

美國最高法院裁決一出，早早和川普敲定協議的國家都成了輸家；尚未正式和美國簽署協議或遭課懲罰性關稅的國家，反而轉居上風。曾遭川普點名嚴厲批評的國家，如中國大陸和巴西，此刻壓力大減。相形之下，英國、歐盟及日本在內的美國盟友，則更具相對剝奪感。日韓和台灣付出數千億美元的投資和採購代價，自以為換到15％的低關稅，一夕間全都退回原點。

這項判決，推翻川普去年推動的大規模關稅調整，符合外界對「權力制衡」的期待，卻無法遏止「讓美國再度偉大」的強烈意志。川普迅即啟動「1974年貿易法」第122條，對各國加徵15％的關稅。美國貿易代表葛里爾也稱，將讓多項嚴厲關稅「起死回生」。

其後，美國貿易代表辦公室（USTR）宣布將加速301條款調查，只對他國不公平貿易啟動調查及加徵關稅報復。此外，如「1962年貿易擴張法」232條款，對威脅國家安全商品徵收進口關稅，可轉化為針對個別國家實施懲罰性關稅；包括動用201條款，以保護國內產業為由向特定商品加徵關稅。現實上，這些替代條款皆須依固定程序推動，較費時費事。以301條款為例，分為啟動、調查、談判與行動4個階段，估計需半年到1年以上。

賴政府春節前才敲鑼打鼓宣布簽定「台美對等貿易協定」，隨著美國最高法院判定對等關稅違法，已經失去法源基礎。如今美國對全球推出稅率15％加最惠國待遇稅率，使得台灣輸美平均關稅來到18.78％。以副閣揆鄭麗君為首的談判團隊，為爭取調降對等關稅，向美方做出許多承諾；在川普祭出122條款後，這些關稅優勢已然消失，與各國完全打成平手，甚至比起競爭國還處於劣勢。

更令人憂心的是，占台灣輸美金額逾7成的半導體及資通訊產業，就在232條款的調查射程內。行政院近日雖強調優惠待遇不變，但在「川普一人說了算」及「一日數變」的作風下，賴政府空洞的口頭保證顯然不足。

事至如今，面對美方的強硬態度，加上301、232等大棒隨侍在側，台灣想要維持「15％不疊加」的條件，恐須與美方展開第二次談判。歐盟已先開了第一槍，要求白宮履行去年談妥的協議，並說明下一步具體措施；印度則延後赴美簽約行程，日韓先按兵不動。台灣縱無勇氣向美方要求「作廢重談」，也應保持與美方修正協定與再磋商空間，不能一字不改就送立院審查。

賴政府也必須開誠布公，告訴民眾這份協定何以要載明國防預算須占GDP3％？包括台灣在合作備忘錄中承諾的兩個2500億美元的投資加信保，若繼續執行，究竟能為台灣換得什麼？

台灣去年是美國第4大逆差國，逆差近1500億美元，成了美方施壓台灣的最佳藉口，是台灣把自己逼到壓力第一線。賴政府應重新評估台灣產業的未來發展，滾動訂出輔導解決的方案。如果雞蛋一直放在同一個籃子裡，台美貿易繼續傾斜，台方將持續被美方掐著脖子。此時，執政者若還在洗腦人民、壓迫在野，宣傳貿易協定談得多棒，還不如多花點力氣去進行真正「對等」的對外談判。

關稅 川普 歐盟

