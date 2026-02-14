美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

我的頻道

記者林海、甘芝萁、邱馨儀／台北14日電
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

台美簽署對等貿易協定，美規小客車不僅將降至零關稅，就連數量限制也跟著鬆綁，而且不僅是新車，就連中古車也適用新規範，若未來有愈來愈多的美規中古車進入台灣市場，預料將衝擊本土國產車市場。

去年在關稅議題發酵後，民眾買氣呈現濃厚的觀望氣氛，台灣全年汽車市場掛牌數僅41萬，衰退10%。

電動汽車龍頭特斯拉昨天發出聲明，美製車型Model3、Model S、Model X目前並無車價調整計畫。

反倒是雙B第一時間都宣布降價。賓士旗下產自美國的GLE、GLE Coupe、GLS、EQESUV及EQSSUV，BMW在美國生產的車型包括X3、X5、X6與X7等，都宣布將依據法規指引對應調降市場建議售價，並自政府正式公告之實施日期起生效。

寶嘉聯合執行董事吳睿弘直言，目前美規車價格偏高，零關稅進口，還是要加上貨物稅、營業稅等成本，動輒仍然百萬元以上。

依據業者推估，美國新車終端售價大約在4.2萬美元以上，加計匯率、運費、各項稅率，到台灣之後，銷售價格至少要到190萬元。

值得關注的是，目前此次美規中古車也在一同開放。按照交通部現行規定，美規車不管是新車，還是中古車，同一個貿易商，進口同一款車型每年最高只能進75輛；但在這次關稅貿易談判過後，交通部取消自2008逐年遞減美規車進口數量限制。換句話說，美規車不僅關稅將至零，進口數量也不再受到限制。

另外一項影響台灣汽車市場更大的中古車進口關稅問題，更受到產業關注。業者指出，以RAV4為例，從美國生產，加計運費和相關貨物稅進來，遠高於目前從日本進口的售價，但如果是中古車，3年車齡再從美國進口到台灣，可能4輪傳動、2500CC車款可以壓在台幣80萬元（約2.5萬美元）左右，受到影響的將不只是國產RAV4，更是台灣眾多的國產車款。

吳睿弘也表示，2至3年的美規中古車，價格就有可能非常接近國產新車，對消費者來說，就會造成強烈的吸引力，會讓不少消費者轉而買美規中古車；但他也提醒，雖然美規車價格便宜，但後續的維修零件，台灣本地恐怕不容易取得，這些車未來的保固、維修、零件供應或許會有問題，這些都是消費者購車前必須注意的事。

日、德美製車占進口車比重 製表／陳儷方
日、德美製車占進口車比重 製表／陳儷方

關稅 RAV4 匯率

