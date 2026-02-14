我的頻道

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

美牛絞肉、內臟鬆綁 民團質疑棄守食安 憂殘留萊劑更高

記者林琮恩、楊惠琪／台北14日電
台美關稅協定出爐，美牛開放絞肉及部分內臟，豬牛萊劑安全容許量放寬。圖為美式賣場販售的美牛肉品。（記者林澔一／攝影）
台美關稅協定落幕，曾因狂牛症、萊克多巴胺疑慮禁止輸台的美牛絞肉、內臟等，將許可進口，內臟組織包含30月齡以下美牛腦、脊髓等，其萊劑殘留標準，將與國際標準對齊。衛福部食藥署指出，萊劑標準將參考國際標準食品法典委員會（Codex），並綜合民眾攝食習慣評估，訂出萊劑殘留數值，對原產地國標示規定維持不變。

不過董氏基金會食品營養中心主任許惠玉稱，政府選在年假前夕宣布美國農畜產品叩關令民眾措手不及，行事不負責，牛肝腎殘留萊劑可能性比其他部位更高，恐讓體質較弱民眾承受風險。

消基會董事長鄧惟中強調，過去之所以標準較嚴格，正是基於境內研究與風險考量，若未來調整，應提出充分科學證據報告，證明不會影響健康，避免外界質疑政府為降低關稅棄守食安。

此次因應關稅開放項目，包括牛齡30月齡以下美牛頭骨、腦、眼睛與脊髓，及不分牛齡美牛絞肉、心臟、肝臟、腎臟等部分內臟；牛齡30月以上頭骨、腦、眼睛、脊髓、機械分離肉或機械回復肉、肺臟、胰臟、脾臟、膽囊、子宮等敏感品項仍禁止進口。

食藥署副署長蔡淑貞說，豬腎臟、肝臟台灣標準為0.04ppm，比Codex標準0.09ppm嚴格，將重啟對美牛絞肉及內臟風險評估，訂出萊劑殘留數值。

