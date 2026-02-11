我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

APEC廣州會議 台代表團桌牌維持「中華台北」

記者陳宥菘／台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年APEC第一次資深官員會議，台灣官員出席。 （新華社）
2026年APEC第一次資深官員會議，台灣官員出席。 （新華社）

2026年亞太經濟合作會議（APEC）第一次資深官員會議開幕式10日在廣州舉行。據悉，台灣亦派出外交部與經濟部官員出席，與會期間，會議桌牌是以按APEC慣例的「Chinese Taipei」（中華台北）名義。

中國大陸是今年APEC主辦國，此前大陸外交部與國台辦強調，在一中原則下，「台灣地區將以『中國台北』名義、地區經濟體身分參與APEC」，使台灣出席會議的待遇受到關注。

2月1日至10日，2026年APEC第一次資深官員會議及相關會議在廣州舉行。其中，第一次資深官員會議開幕式10日在廣州舉行。根據陸媒現場報導畫面，台灣代表團的桌牌名稱為「Chinese Taipei」。

會議現場座位是依照各成員經濟體英文字母排序，台灣代表團座位在新加坡（Singapore）和泰國（Thailand）之間，顯示台灣被依「T」來排位，而未與中國大陸（People's Republic of China）和香港（Hong Kong, China）的「C」排在一起。

畫面顯示，台灣與會人員由APEC資深官員、外交部國際組織司司長孫儉元，以及經濟部國際貿易署署長劉威廉代表出席。這一安排與往年情況相符。

去年12月，APEC非正式資深官員會議就曾在深圳舉行，台灣由孫儉元出席會議，就2026年主辦經濟體中國大陸推動之辦會主題與優先領域交換意見。台灣並於會期間與APEC秘書處簽署捐助65萬美元備忘錄，彰顯我方是APEC建設性的完全會員。

孫儉元今年1月曾表示，台灣將積極參與APEC各項會議，去年12月代表團已依既有模式赴深圳參加會議，過程順利，未發生受阻或遭到打壓情形。

APEC 新加坡 一中原則

上一則

台北木偶劇團入選「台灣品牌團隊」 直呼像中樂透

下一則

中對台工作會議 去年沒提的「和平」端上桌

延伸閱讀

視障女從廣州回武漢 14陌生人接力護送 她一路說97次謝謝

視障女從廣州回武漢 14陌生人接力護送 她一路說97次謝謝
青春的分道揚鑣 新歌「嘉禾望崗」唱響廣州「新地標」

青春的分道揚鑣 新歌「嘉禾望崗」唱響廣州「新地標」
主導市場 中面板占全球出貨量逾7成

主導市場 中面板占全球出貨量逾7成
中國長租公寓「魔方公寓」傳爆雷 租客突遭停水停電被迫搬家

中國長租公寓「魔方公寓」傳爆雷 租客突遭停水停電被迫搬家

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返