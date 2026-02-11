APEC廣州會議 台代表團桌牌維持「中華台北」

2026年APEC第一次資深官員會議，台灣官員出席。 （新華社）

2026年亞太經濟合作會議（APEC ）第一次資深官員會議開幕式10日在廣州舉行。據悉，台灣亦派出外交部與經濟部官員出席，與會期間，會議桌牌是以按APEC慣例的「Chinese Taipei」（中華台北）名義。

中國大陸是今年APEC主辦國，此前大陸外交部與國台辦強調，在一中原則 下，「台灣地區將以『中國台北』名義、地區經濟體身分參與APEC」，使台灣出席會議的待遇受到關注。

2月1日至10日，2026年APEC第一次資深官員會議及相關會議在廣州舉行。其中，第一次資深官員會議開幕式10日在廣州舉行。根據陸媒現場報導畫面，台灣代表團的桌牌名稱為「Chinese Taipei」。

會議現場座位是依照各成員經濟體英文字母排序，台灣代表團座位在新加坡 （Singapore）和泰國（Thailand）之間，顯示台灣被依「T」來排位，而未與中國大陸（People's Republic of China）和香港（Hong Kong, China）的「C」排在一起。

畫面顯示，台灣與會人員由APEC資深官員、外交部國際組織司司長孫儉元，以及經濟部國際貿易署署長劉威廉代表出席。這一安排與往年情況相符。

去年12月，APEC非正式資深官員會議就曾在深圳舉行，台灣由孫儉元出席會議，就2026年主辦經濟體中國大陸推動之辦會主題與優先領域交換意見。台灣並於會期間與APEC秘書處簽署捐助65萬美元備忘錄，彰顯我方是APEC建設性的完全會員。

孫儉元今年1月曾表示，台灣將積極參與APEC各項會議，去年12月代表團已依既有模式赴深圳參加會議，過程順利，未發生受阻或遭到打壓情形。