藍憂賴仿高市早苗走激情選戰路線 強調抗中、武裝

台灣新聞組／台北10日電
賴清德總統(右)透過社群平台X恭喜日本首相高市早苗在大選中取得勝利。圖為賴清德2025年接見時任日本前經濟安全保障擔當大臣的高市早苗。(圖／總統府提供)
日本眾議院投票結果，首相高市早苗兼任黨魁的自民黨獲得壓倒性勝利。國民黨立委王鴻薇表示，中美兩大力量對日本選舉的影響，值得國民黨警惕。前藍委蔡正元也認為，高市早苗透過激起民族主義、強調抗中與武裝來獲得大勝，這套劇本對賴清德總統來說極具吸引力。這種激情的勝選模式，極可能成為賴清德未來的選戰範本。

本報系聯合報報導，王鴻薇表示，高市早苗的政治豪賭獲得壓倒性的勝利，對於今年台灣縣市長選舉當然有些啟發。首先，國際情勢上面，高市早苗遇到的是中共的打壓及美國總統川普的支持，中美之間對於選舉的影響，確實值得國民黨來深思與警惕。

第二，高市早苗面對經濟通膨的問題也提出相關對策，以減稅、財政擴張方式應對，顯然得到年輕人、中間選民的支持，使得自民黨席次大幅、爆發性增加，這點也值得國民黨及黨籍參選人在經濟問題上，提出具體對策，才能有效吸引中間選民。

另據台北中國時報報導，蔡正元分析，日本女性選民對高市非常支持，認為她替女性出了一口氣，加上日本年輕世代的右傾化也是高市勝選關鍵，而台灣年輕族群的政治傾向與日本呈現相似脈絡，在此氛圍下，主張強化軍事力量的政府勢必取得更大政治權力，但同時將承擔相應代價。

蔡正元認為，民進黨與賴清德勢必從中吸取經驗，訴求與手法只會愈來愈刺激，下次選舉可能走向「台版高市早苗」路線，拋出更強烈、刺激的民族主義操作，國民黨不可掉以輕心。

報導指出，不具名藍委認為，高市偏向美國，又贏得勝利，國民黨是否應修正在美中之間的走向，是未來可以討論的議題；不過，年底縣市長選舉並非國會大選，地方選舉主要還是看候選人是否受到選民認同，國民黨的路線問題對年底選戰應該不會有太大衝擊。桃園市議員凌濤則提醒，高市過去有許多友台言論，未來政策走向值得關注，「國民黨無論內外都應對高市及其團隊展現的友台言論，持正面積極看法」。

