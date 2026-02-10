我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

白宮表態強力支持台加碼軍費 國務院：谷立言充分代表美立場

台灣新聞組／台北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國在台協會（AIT）處長谷立言昨晚出席日本天皇陛下華誕慶祝酒會。（記者葉信菉／攝影）
美國在台協會（AIT）處長谷立言昨晚出席日本天皇陛下華誕慶祝酒會。（記者葉信菉／攝影）

行政院提出新台幣1.25兆元（約400億美元）國防特別條例草案在立法院屢遭封殺，引發美方對中鷹派猛烈抨擊，白宮近來也表態，力挺台灣加碼國防開支強化嚇阻能力，直言樂見賴清德總統有意在2030年前提高軍費至GDP的5%。

國會山報8日報導，台灣立法院僵局至今未見緩解跡象。白宮表態，將「強力」支持台灣透過改革以及承諾提高國防支出，提升防衛與嚇阻能力。

一名川普政府資深官員6日告訴國會山報，「我們歡迎賴總統宣布，計畫將台灣2026年國防支出提高到超過GDP的3%，並於2030年提高至GDP的5%」。

近來美國國會對中鷹派陸續發聲批評，參議院軍事委員會成員蘇利文上周在社群X發文表示，台灣立法院未能通過自我防衛所需的預算，同一時間反對黨國民黨正在北京與中共會面，並且規畫擴大交流，「不用天才也看得出來在搞什麼，向中共卑躬屈膝而縮減台灣國防經費，是在玩火」。

美國前副國安顧問、傳統基金會資深研究員葉望輝表示，國民黨此舉「風險極大」。他警告，削減先前承諾的國防投資簡直是「在玩火」，在華府政界眼中絕非正面訊號。

此外，國民黨副主席蕭旭岑日前受訪時表示，美國在台協會（AIT）處長谷立言職級「只比科長大一點」，引發熱議。美國國務院一名發言人對中央社表示，根據台灣關係法，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長。谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。

蕭旭岑昨接受「中午來開匯」網路專訪指出，他對谷立言沒有不敬之意，也能體諒美國總統川普一直沒派任AIT理事主席，谷立言作為AIT台北辦事處長，非常辛苦，「我只是就事論事，反映台灣人的感受」。他說，美國國務院助理國務卿就是司長，這沒有任何衝突；谷立言在台灣代表美國大使層級，這沒有問題，在國務院體系是屬於類似中將，這都是事實，他只是實話實說。

谷立言 AIT 國務院

上一則

解職李貞秀？ 韓國瑜：保障立委問政是天職

下一則

日大選牽動地緣政治 鄭麗文盼東亞和解、台海無事

延伸閱讀

高市早苗率自民黨勝選 谷立言：美日台深化協調合作

高市早苗率自民黨勝選 谷立言：美日台深化協調合作
王滬寧國共論壇定調「統一」？蕭旭岑斥：每個字都是編造

王滬寧國共論壇定調「統一」？蕭旭岑斥：每個字都是編造
黃國昌、蕭旭岑批谷立言 學者：反映不滿美介入台灣政局

黃國昌、蕭旭岑批谷立言 學者：反映不滿美介入台灣政局
蕭旭岑批AIT處長「只比科長大一點」 陳其邁：沒禮貌

蕭旭岑批AIT處長「只比科長大一點」 陳其邁：沒禮貌

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
嘉義市東區林森東路上一棟純白歐式豪宅，外觀5層樓、附設小閣樓與紅色屋頂，氣派十足，長年成為在地人眼中的地標，被封為「嘉義白宮」。這棟屋齡逾30年的豪宅，荒廢10多年，去年底轉手，以總價逾6千萬元售出。(記者魯永明／攝影)

「嘉義白宮」神秘歐式豪宅隱身鬧區荒廢13年 車界聞人6千萬買下

2026-02-03 19:48

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議