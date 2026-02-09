閩台「城建城創」品牌 吸引台人才赴閩 助改造城市空間

我的頻道

記者黃雅慧／綜合9日電
福建省人民政府日前印發「關於推動城市高質量發展的實施意見」，提到要提升城市空間品質，其中表示打造閩台「城建城創」品牌，吸引台灣人才赴閩發展；圖為福州三坊七巷歷史文化街區，也有台灣團隊的協力。 (中新社)
福建省人民政府日前印發「關於推動城市高質量發展的實施意見」，提到要提升城市空間品質，其中表示打造閩台「城建城創」品牌，吸引台灣人才赴閩發展；圖為福州三坊七巷歷史文化街區，也有台灣團隊的協力。 (中新社)

福建省人民政府日前印發「關於推動城市高質量發展的實施意見」（下稱實施意見），提到要提升城市空間品質，其中表示打造閩台「城建城創」品牌，吸引台灣人才赴閩發展。也讓原本聚焦鄉村社區營造的人才吸引政策，改往城市建設發展。

該實施意見共有8章、涵蓋25節，從產業創新引領、打造高品質生活空間、城市綠色低碳轉型、城市安全、城市文化、城市現代化治理等方面鋪陳。

福建自2014年起在大陸全國引入台灣的社區營造、鄉村規畫設計團隊，開展「陪護式」駐村服務，累計引進逾百支台灣團隊，覆蓋全省90%以上縣市。而這次福建閩台「城建城創」核心，在於將原本聚焦鄉村的「閩台鄉建鄉創」合作經驗，這次延伸拓展至城市更新與城市建設領域。換言之，由台灣團隊參與福建城市空間的規畫、設計、運營與文化活化全過程。

值得注意的是，意見中提到要推動大中小城市協同發展，並給每個城市不同定位，比如：支持福州加快建設現代化國際城市；廈門建設高質量發展引領示範區；漳州建設東南沿海綠色智造基地，現代化濱海宜居生態田園都市；泉州創新發展「晉江經驗」，建設21世紀「海絲名城」、智造強市；三明、龍岩建設閩西革命老區高質量發展示範區；莆田踐行木蘭溪治理理念，建設綠色高質量發展先行市；南平建設大武夷文化旅遊圈核心區。

生產出電池龍頭寧德時代的寧德，則被賦予建設新能源新材料產業核心區；以及平潭綜合實驗區新一輪開放發展。

意見提及，加快推動中心城市功能延伸，通過產業轉移和「飛地經濟」帶動中小城市發展；加快福州、廈門地鐵項目建設、加強停車和充電設施建設、強化5G、5G—A、千兆光網的深度覆蓋，與加快建設現代化水網等現代城市基礎建設。

