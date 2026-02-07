黃國昌、蕭旭岑接連轟谷立言 學者：在野反美聲續高漲 恐讓綠撿到槍

國民黨副主席蕭旭岑、民眾黨主席黃國昌近日劍指美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言，學者分析，倘在野勢力內部反美聲浪繼續高漲，將走向相當不利的局面。（本報資料照片）

國民黨 副主席蕭旭岑、民眾黨 主席黃國昌 近日劍指美國政治人物，尤其美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言，於國民黨主席鄭麗文已說上半年訪問「先陸後美」，黃國昌也不排除未來有機會訪美的情況下，或將產生影響。學者分析，美國經營對台關係不會只與執政黨交往；但也有學者認為，恐增加訪美困難度，倘在野勢力內部反美聲浪繼續高漲，將走向相當不利的局面。

淡江大學戰略所副教授黃介正說，對於蕭旭岑、黃國昌的發言動機與內容，他沒有評論，而美國經營對台關係，涵蓋面甚廣，從來未曾只與執政黨交往，相信會持續重視與國會多數黨的關係。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，國民黨採「親美和陸」政策，可能產生風險。第一個風險是，國民黨內不少高層積極經營對美關係，例如立法院副院長江啟臣努力跟美國、其他國家之間的關係。一句話被錯誤解讀，都有可能攪亂想要經營的關係，且國民黨也有駐美代表處。

鈕則勳說，第二個風險是，相關的論述如果被放大渲染，可能對藍白產生不利影響。例如，現有些美國政治人物對藍白還未通過軍購預算有一定程度的微詞，這時若又被做文章，好不容易建立起來的對美關係或是政黨關係就有急轉直下的可能性。

鈕則勳指出，第三個風險是，會讓綠營「撿到槍」。綠營主軸清楚，藍白不通過總預算、不通過軍購預算，就一直拿來打藍白，但藍白的回擊都是單點，沒有整體戰略，也沒有下鄉進行草根論述，民進黨一條主軸打到底，擴大影響程度，影響基層。國民黨的回應若都只是在媒體、社群回應，甚至是在傳統媒體上的訪談回應，沒有進行草根宣講的話，防衛力道不夠。綠營已經建立起宏觀戰略，對藍白打組合拳。

鈕則勳進一步分析之後對黨主席訪美的影響。他認為，國民黨、民眾黨黨主席訪美的困難度會增加，美方不滿藍白政治人物的說法，正在累積籌碼，若想要訪美，可能開更多條件，這對藍白來說是無法承受之重。倘再對條件有些答應、有些不答應，訪美時間會不斷延後，等於變成美方的主場。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，蕭旭岑跟黃國昌的發言主要是反映長久以來對美方介入台灣政局的不滿，也有安撫黨內反美聲浪的效果，不過卻也反映台灣執政或在野，只有「親美」與「更親美」之分。如欲取得執政地位，獲得美方信任與青睞已是必要條件。從前總統蔡英文執政至今，我國外交政策比以往更向美方「一面倒」，因此美方對台灣政局影響力也大幅提升，美方不會錯失良機，藉由施展對台政局影響力，確保未來執政者皆能繼續親美路線、維護美國國家利益。

左宜恩認為，執政黨一方面維持極度親美政策，另一方面也藉此打擊中國大陸、意欲恢復馬英九政府時代「親美友中」政策的泛藍勢力，自然引發泛藍內部對美方成為執政黨外交盟友此一現象的不滿，同時藉蕭旭岑跟黃國昌的發言表達出來。

左宜恩指出，如果泛藍勢力能在兩位要角發言後達到「正常能量釋放」，後續不再有進一步對影響與美國關係的發言或行動，那麼美方應該也能繼續維持與泛藍勢力的接觸對話，保留未來合作空間。

左宜恩提醒，倘若泛藍勢力內部反美聲浪繼續高漲，甚至影響到領導人物對美言行舉止，或者產生違反美國重大利益的行為，例如持續無條件杯葛對美軍購而未能提出能令美方接受的替代方案，在美方失去信心及耐性的情況下，無論是在野領袖訪美，甚至是後續對台灣內政、選戰繼續施展其影響力，恐怕都會走向對泛藍勢力相當不利的局面，不可不慎。