我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普提議車站機場改名換預算 遭參院民主黨領袖拒絕

TrumpRx網站啟用 直接向藥廠買藥…「未必划算」

談國共論壇 學者：弱化美方對台政策正當性

記者廖士鋒／台北即時報導
圖為中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧（右）日前在北京人民大會堂新疆廳會見國民黨副主席蕭旭岑（左），這是今年首個國共高層級交流。（記者陳政錄／攝影）
圖為中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧（右）日前在北京人民大會堂新疆廳會見國民黨副主席蕭旭岑（左），這是今年首個國共高層級交流。（記者陳政錄／攝影）

睽違9年餘舉辦的國共論壇甫於北京落幕，而東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今（6）日舉辦座談會解讀，有學者稱，國共論壇是中共在川習會前的操作，中共試圖向美國展示其仍能影響、甚至代表部分台灣民意，藉此弱化美方對台政策中「民主授權」與「民意基礎」的正當性。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今日舉辦《從國共論壇到鄭習會：中國操作台灣民意的戰略》座談會。

該中心透過新聞稿表示，「與會學者一致指出」，國共論壇並非單純的兩岸交流，而是中共在川習會前，針對美國所進行的戰略性政治操作。對外，中共透過國共論壇與鄭習會的政治包裝，試圖向美國展示其仍能影響、甚至代表部分台灣民意，藉此弱化美方對台政策中「民主授權」與「民意基礎」的正當性；對內，則「傳出」以「擋軍購、擋關稅供應鏈合作」作為政治交換條件，營造「只要換人執政即可解套」的敘事，重塑台灣社會對政策責任的歸因。

東海大學陸研中心主任林子立認為，中國對台目標始終是「統一」，差別僅在於手段；相較之下，國民黨的核心關切在於「執政」，但若為取得政權而以台灣主權作為交換，其代價是台灣社會無法承受的風險。國防安全研究院研究員沈明室表示，論壇真正核心在為「鄭習會」鋪路，並透過操作台灣民意與「九二共識」話術弱化常識判斷，若特別預算與年度國防預算持續遭拖延，將削弱台灣自我防衛與對美信任，甚至引發美方在軍售與關稅上的政策反應。

中正大學政治學系教授蔡榮祥表示，當前國共智庫論壇的政治操作，令人聯想到二戰前納粹透過扶植奧地利內部政黨、以「民族認同」為包裝而非軍事手段，逐步瓦解奧地利主權的歷史經驗。蔡榮祥強調，九二共識本質上是事後建構的政治話術，與當年實際僅「擱置爭議、推動事務協商」的歷史事實不符；其真正效果，是讓台灣逐步被描述為「內戰狀態」，進而排除外部安全支持。

政大國關中心副研究員曾偉峯指出，此次論壇同時具有明確的對外戰略目的，意在為四月可能登場的川習會鋪陳談判條件，向美國展示中共仍具影響台灣民意的能力。透過阻擋軍購、關稅與供應鏈合作等關鍵議題，北京試圖削弱台灣在國際體系中的制度優勢，並對台灣民主與安全構成實質警訊。前東海大學陸研中心副執行長洪浦釗則提到國共論壇真正受眾並非台灣社會，而是美國。透過將軍購、關稅與供應鏈安全包裝為「可談判的政治籌碼」，中共意圖弱化台灣民主授權在美國對台政策中的正當性，使台灣被重新定位為美中談判中的可變數。

中共 關稅 供應鏈

上一則

九二共識促統？藍：無關一國兩制與統一 賴清德造謠

延伸閱讀

川普關稅壓力波及安保協商？南韓高官：美方有意「掛鉤」處理

川普關稅壓力波及安保協商？南韓高官：美方有意「掛鉤」處理
美智庫：北京正為4月川習會鋪陳 習近平展現緊盯台灣議題

美智庫：北京正為4月川習會鋪陳 習近平展現緊盯台灣議題
要出事了？美國在美伊會談前夕 再籲美國公民「即刻離開伊朗」

要出事了？美國在美伊會談前夕 再籲美國公民「即刻離開伊朗」
白宮不給關稅調升時間表 南韓憂牽動更多敏感議題

白宮不給關稅調升時間表 南韓憂牽動更多敏感議題

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留