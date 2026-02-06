我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

新聞眼／民進黨單邊押寶 賴清德受困美中框架

記者 高凌雲、張文馨
賴總統應拿出辦法贏得內部的信賴。（記者簡慧珍／攝影）
賴總統應拿出辦法贏得內部的信賴。（記者簡慧珍／攝影）

川習通話涉及台灣議題，以及高度受關注的美台軍售計畫，美國積極與中共發展關係以來，歷經多任總統，對台軍售始終是華府與北京之間難以達成共識的問題，即便到了現在，大陸國家主席習近平提醒川普總統，希望美方謹慎處理對台軍售，這並未超越過去雙方意見不一致之處，台灣謹慎面對，無須過度解讀，但兩岸問題絕非靠單一軍事面向，即可保台灣萬世太平。

習近平對川普表態希望美方謹慎處理對台軍售，若說是照本宣科，亦無不可，但在賴政府提出高價軍購特別預算之後，習近平的態度，難免不令人聯想是針對民進黨而來，弦外之音更是北京希望繼續維持與華府一同管理台灣問題的態度，美中關係的穩定發展，是最優位的目標，至於台灣問題，只要北京與華府能有共識，就好應付，台灣處在兩大之中難為小的困窘，將會更加的嚴峻，這就是民進黨政府在美中台三角關係向美國傾斜的戰略錯誤，不僅未能讓台灣保持政治上的更大自主空間，反而受困於美中架起的框架。

川習通話，為兩人今年互訪鋪路。作為利害關係人的台灣，賴清德總統提出的四個不變，對川普喊話，強調台灣是可恃夥伴。若賴總統想做一個能上桌、不挑釁、值得信賴的玩家，得先盤點台灣對外傳遞的訊息是否一致、清晰。

川普重返白宮以來，積極修復與習近平的關係，數度吹捧私人關係和美中關係都「絕佳」；在國安層次，從經濟到軍事兩國競爭從未停歇。從個人領導風格來看，習近平剛清洗軍事高層，川普對伊朗極限施壓，凸顯一人說了算的現實。

兩大強權的堅定意旨對包含台灣在內的世界各國都是不小的壓力和挑戰，賴總統多次強調自己在兩岸關係上不挑釁，意圖形塑自己穩健可靠的形象，但是，朝小野大的現實讓賴總統施政卡卡。過去陳水扁總統推動軍購，也是朝小野大，遭遇的阻力和杯葛更多更大，他最後一定程度妥協，將軍購案拆分，部分併入總預算案處理，三項主要的軍購項目最後買了兩項。對台美來說，稱不上大獲全勝，至少不是雙輸。賴清德不願妥協，卻也傳達出他對執政現實的無能為力，更難對美方或國際做出可靠回應。

民進黨政府意圖形塑國安跨越黨派，卻無法有效回應在野黨或國際的質疑，讓外界看起來只會覺得台灣在傳遞複雜訊息，充滿不穩定性。賴總統要在瞬息萬變的局勢下帶領台灣開拓局面，要贏得外部的信任，得先拿出辦法贏得內部的信賴。

習近平 川普 軍售

上一則

美跨國通報 台中男雲端兒少性影像揭犯行 另2人性侵兒少

下一則

台鐵觀光列車開進西部 山嵐號台南出發 4月啟程

延伸閱讀

波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來

波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來
米蘭冬奧／「快樂大家庭已不存在」川普陰影籠罩 打敗美國隊比以往更爽

米蘭冬奧／「快樂大家庭已不存在」川普陰影籠罩 打敗美國隊比以往更爽
岳父是共和黨金主、深耕華爾街 華許靠超強人脈勝出

岳父是共和黨金主、深耕華爾街 華許靠超強人脈勝出
陸釋善意迎川普 台須謹言慎行

陸釋善意迎川普 台須謹言慎行

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留