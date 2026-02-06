新聞眼／民進黨單邊押寶 賴清德受困美中框架

賴總統應拿出辦法贏得內部的信賴。（記者簡慧珍／攝影）

川習通話涉及台灣議題，以及高度受關注的美台軍售 計畫，美國積極與中共發展關係以來，歷經多任總統，對台軍售始終是華府與北京之間難以達成共識的問題，即便到了現在，大陸國家主席習近平 提醒川普 總統，希望美方謹慎處理對台軍售，這並未超越過去雙方意見不一致之處，台灣謹慎面對，無須過度解讀，但兩岸問題絕非靠單一軍事面向，即可保台灣萬世太平。

習近平對川普表態希望美方謹慎處理對台軍售，若說是照本宣科，亦無不可，但在賴政府提出高價軍購特別預算之後，習近平的態度，難免不令人聯想是針對民進黨而來，弦外之音更是北京希望繼續維持與華府一同管理台灣問題的態度，美中關係的穩定發展，是最優位的目標，至於台灣問題，只要北京與華府能有共識，就好應付，台灣處在兩大之中難為小的困窘，將會更加的嚴峻，這就是民進黨政府在美中台三角關係向美國傾斜的戰略錯誤，不僅未能讓台灣保持政治上的更大自主空間，反而受困於美中架起的框架。

川習通話，為兩人今年互訪鋪路。作為利害關係人的台灣，賴清德總統提出的四個不變，對川普喊話，強調台灣是可恃夥伴。若賴總統想做一個能上桌、不挑釁、值得信賴的玩家，得先盤點台灣對外傳遞的訊息是否一致、清晰。

川普重返白宮以來，積極修復與習近平的關係，數度吹捧私人關係和美中關係都「絕佳」；在國安層次，從經濟到軍事兩國競爭從未停歇。從個人領導風格來看，習近平剛清洗軍事高層，川普對伊朗極限施壓，凸顯一人說了算的現實。

兩大強權的堅定意旨對包含台灣在內的世界各國都是不小的壓力和挑戰，賴總統多次強調自己在兩岸關係上不挑釁，意圖形塑自己穩健可靠的形象，但是，朝小野大的現實讓賴總統施政卡卡。過去陳水扁總統推動軍購，也是朝小野大，遭遇的阻力和杯葛更多更大，他最後一定程度妥協，將軍購案拆分，部分併入總預算案處理，三項主要的軍購項目最後買了兩項。對台美來說，稱不上大獲全勝，至少不是雙輸。賴清德不願妥協，卻也傳達出他對執政現實的無能為力，更難對美方或國際做出可靠回應。

民進黨政府意圖形塑國安跨越黨派，卻無法有效回應在野黨或國際的質疑，讓外界看起來只會覺得台灣在傳遞複雜訊息，充滿不穩定性。賴總統要在瞬息萬變的局勢下帶領台灣開拓局面，要贏得外部的信任，得先拿出辦法贏得內部的信賴。