新聞眼／求同存異 賴清德應向施凱爾學習

賴清德（見圖）該自問：英相施凱爾都學會了「求同存異」東方哲學，他怎能永遠閉關自守、拒絕對話？（本報資料照片）

4日大陸全國政協主席王滬寧見了率團參與國共智庫論壇的國民黨副主席蕭旭岑，兩人見面的場所是人民大會堂，這不但一點沒有怠慢，還是刻意凸顯了規格。由王滬寧以中央政治局第四把手的身分，在人民大會堂的新疆廳見蕭旭岑，當然是面子與規格拉滿。

在人民大會堂見的客人，往往是外國領導人層級，譬如1月訪陸的南韓總統李在明、加拿大總理卡尼、及剛走不久的英國首相施凱爾 ，習近平 都在人民大會堂會見他們。但有些領導人還未必有人民大會堂的待遇，例如去年的義大利總理梅洛尼、前年的德國前總理蕭茲、2023年的歐盟理事會前主席米歇爾與執委會主席范德賴恩，習近平都選在釣魚台國賓館舉行會見或會談。而蕭旭岑的這一待遇，預示了下一次當鄭麗文以黨主席身分訪陸時，勢必會再上一階，由中共中央總書記習近平親自接見，掃除鄭麗文訪京是否將被降格的不安。

但即使是這樣的待遇。在緩和兩岸作為上十年顆粒無收，甚至是召喚了戰爭到門口的民進黨 ，必定要開動強力抹紅機器。譬如咱們的賴總統就非要將事情說成：在野黨不審國防預算，只知道國共合作，說「這對台灣是危險的」。這個說法的用意，是刻意將尋求和平扭曲成跪求，卻將他錯誤的引戰政策，包裝為英勇的抗敵行動。

這一策略跟英國在野的保守黨十分相似。施凱爾結束中國行返英後，保守黨領袖凱巴德諾赫就在下議院抨擊施凱爾在對華政策上「軟弱無力和目光短淺」，又諷刺道：「除了他（施凱爾）行李箱裡的拉布布玩偶，他幾乎什麼都沒帶回來。我希望他已經檢查過裡面有沒有竊聽器。」但施凱爾的回擊也十分有力，他說：「把頭埋進沙子裡，在一個動盪的世界中無法影響任何事情。」他甚至當場引用兩個中國成語概括他對中的政策態度，其中一個就是「求同存異」，並認為那就是中英雙方應努力實現的目標。

這個成語聽來多麼熟悉？在兩岸的場域裡，多年來它被兩岸協商的兩造屢次提及，並被推崇為一種珍貴的智慧。但民進黨，至少在如今賴清德的字典裡，沒有這句成語，更沒有這層概念，他只向全民提供一條路：買價格昂貴的武器備戰。

當西方的領袖都已絡繹於去北京的路上，民進黨曾獲利多年的抗中敘事也在全球退燒；當美國已進入明確的戰略退縮期，台灣對北京近十年來慣有的叫囂也將頓失底氣。這種情境底下，民進黨的抹紅伎倆究竟還能有幾分效果。

賴清德該自問的是：連施凱爾都學會了「求同存異」這一深刻的東方哲學，為什麼他還相信買了美國大砲，就能永遠閉關自守，拒絕對話？