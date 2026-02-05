我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

新聞眼／求同存異 賴清德應向施凱爾學習

聯合新聞網「重磅快評」
賴清德（見圖）該自問：英相施凱爾都學會了「求同存異」東方哲學，他怎能永遠閉關自守、拒絕對話？（本報資料照片）
賴清德（見圖）該自問：英相施凱爾都學會了「求同存異」東方哲學，他怎能永遠閉關自守、拒絕對話？（本報資料照片）

4日大陸全國政協主席王滬寧見了率團參與國共智庫論壇的國民黨副主席蕭旭岑，兩人見面的場所是人民大會堂，這不但一點沒有怠慢，還是刻意凸顯了規格。由王滬寧以中央政治局第四把手的身分，在人民大會堂的新疆廳見蕭旭岑，當然是面子與規格拉滿。

在人民大會堂見的客人，往往是外國領導人層級，譬如1月訪陸的南韓總統李在明、加拿大總理卡尼、及剛走不久的英國首相施凱爾習近平都在人民大會堂會見他們。但有些領導人還未必有人民大會堂的待遇，例如去年的義大利總理梅洛尼、前年的德國前總理蕭茲、2023年的歐盟理事會前主席米歇爾與執委會主席范德賴恩，習近平都選在釣魚台國賓館舉行會見或會談。而蕭旭岑的這一待遇，預示了下一次當鄭麗文以黨主席身分訪陸時，勢必會再上一階，由中共中央總書記習近平親自接見，掃除鄭麗文訪京是否將被降格的不安。

但即使是這樣的待遇。在緩和兩岸作為上十年顆粒無收，甚至是召喚了戰爭到門口的民進黨，必定要開動強力抹紅機器。譬如咱們的賴總統就非要將事情說成：在野黨不審國防預算，只知道國共合作，說「這對台灣是危險的」。這個說法的用意，是刻意將尋求和平扭曲成跪求，卻將他錯誤的引戰政策，包裝為英勇的抗敵行動。

這一策略跟英國在野的保守黨十分相似。施凱爾結束中國行返英後，保守黨領袖凱巴德諾赫就在下議院抨擊施凱爾在對華政策上「軟弱無力和目光短淺」，又諷刺道：「除了他（施凱爾）行李箱裡的拉布布玩偶，他幾乎什麼都沒帶回來。我希望他已經檢查過裡面有沒有竊聽器。」但施凱爾的回擊也十分有力，他說：「把頭埋進沙子裡，在一個動盪的世界中無法影響任何事情。」他甚至當場引用兩個中國成語概括他對中的政策態度，其中一個就是「求同存異」，並認為那就是中英雙方應努力實現的目標。

這個成語聽來多麼熟悉？在兩岸的場域裡，多年來它被兩岸協商的兩造屢次提及，並被推崇為一種珍貴的智慧。但民進黨，至少在如今賴清德的字典裡，沒有這句成語，更沒有這層概念，他只向全民提供一條路：買價格昂貴的武器備戰。

當西方的領袖都已絡繹於去北京的路上，民進黨曾獲利多年的抗中敘事也在全球退燒；當美國已進入明確的戰略退縮期，台灣對北京近十年來慣有的叫囂也將頓失底氣。這種情境底下，民進黨的抹紅伎倆究竟還能有幾分效果。

賴清德該自問的是：連施凱爾都學會了「求同存異」這一深刻的東方哲學，為什麼他還相信買了美國大砲，就能永遠閉關自守，拒絕對話？

施凱爾 民進黨 習近平

上一則

新聞評論／陸配立委依法就職 內政部、陸委會卻在鬼打牆

下一則

開放陸客…兩岸旅遊業歡迎 金馬既喜且憂

延伸閱讀

國共論壇可能在台舉辦？蕭旭岑：重返執政重啟雙向交流

國共論壇可能在台舉辦？蕭旭岑：重返執政重啟雙向交流
前英駐美大使涉艾普斯坦醜聞 施凱爾：後悔任命他出使

前英駐美大使涉艾普斯坦醜聞 施凱爾：後悔任命他出使
英相訪中挨批軟弱 保守黨：帶回Labubu卻無成果

英相訪中挨批軟弱 保守黨：帶回Labubu卻無成果
黑白集／英相也玩拉布布 戳破賴政府小心眼

黑白集／英相也玩拉布布 戳破賴政府小心眼

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象