開放陸客…兩岸旅遊業歡迎 金馬既喜且憂

台灣新聞組／台北5日電
大陸近期將開放上海陸客到金馬旅遊，觀光業者希望兩岸提供配套吸引陸客；圖為金門建功嶼。（本報資料照片）
大陸近期將開放上海陸客到金馬旅遊，觀光業者希望兩岸提供配套吸引陸客；圖為金門建功嶼。（本報資料照片）

大陸文旅部昨天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。消息引發上海旅遊業者與在滬民眾關注，業者稱雖非重大突破，但仍是強心針。台灣旅遊業者則認為這是大陸的善意，就看台灣是否接住，並給予善意的回饋。上海旅遊業者表示，雖然稱不上重大突破，但仍屬正面訊號，這個消息對業者來說是強心針，大家對兩岸旅遊仍抱有期待。

來自浙江、在上海工作的民眾說，看到消息快訊時感到興奮，但因非上海戶籍，暫時無法適用相關政策，「現在只能努力，希望有一天能落戶上海」，同時也好奇「除了上海，其他地區什麼時候恢復？」另有民眾指出，終於等到這個消息，周圍同事也確實有人在討論，也期待未來能前往台灣其他地方旅遊。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿指出，在目前兩岸形勢下，不用透過官方協商而能做好一件事是難能可貴的，疫後恢復兩岸直航也並未透過官方協商，目前大陸主動釋出善意，就看台灣是否接住，並給予善意的回饋。

許晉睿表示，金馬的容納量不大，市場接納能力有限，但這畢竟是個突破，兩岸都需要實務性的善意，而不只是空中喊話。以過去陸客來台團體遊為例，在台灣八天環島遊，每位旅客每天平均花費100美元，等於每人會在台灣花費2萬元新台幣以上，最後回饋到台灣老百姓身上，帶動整體經濟收益。

對於大陸將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，金、馬縣府與旅遊業界既喜且憂，既期待更多陸客造訪，卻擔心金、馬並非上海人旅遊重點，若無配套，效益恐有限。金門縣府統計，去年入出境陸客數逾19萬人次，但連江縣府統計全年僅7000陸客；地方人士感嘆，金門若來100位陸客，馬祖可能只有個位數，「馬祖更像孤島中的孤島」。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信說，大陸開放上海居民來金門，對地方觀光算是好消息，但上海旅客多半不會只到金門或馬祖觀光，通常由在地旅行社規畫「福建搭配行程」，以廈門為主，金門僅安排一天短暫停留，實際效益有待觀察。他過去曾赴上海、昆明參加旅遊博覽會，當地業者反應普通，市場仍需時間培養。

連江縣馬祖觀光協會理事長孫孝豪說，上海距離馬祖確實有點遠，以現況來看，陸客赴馬祖比率本就不高，若未計入散客，一年僅約2000多名團客，多為公司行號的員工旅遊，市場規模有限。

孫孝豪也說，未來若要吸引上海客源，一定得先連結福建旅遊，再延伸至馬祖。過去聽聞上海每年約100萬人次前往福建旅遊，集中在福州、霞浦一帶，若部分客源導入馬祖，觀光量能勢必可觀；但馬祖接待量能有限，每年4至6月的旅遊旺季，一天約2500人即飽和，若短期湧入大量旅客，住宿、交通恐全面吃緊。

觀光

