「走向大陸或世界非零和選擇」鄭麗文喊話賴清德放大視野

台灣新聞組／台北5日電
國民黨主席鄭麗文。（記者曾原信／攝影）
國民黨主席鄭麗文。（記者曾原信／攝影）

國共論壇重啟，賴清德總統質疑「二次西進」。國民黨主席鄭麗文昨天表示，走向大陸與走向世界從來不是零和選擇；她要提醒賴總統，全世界都想走向中國大陸，最近兩個月，南韓、法國、愛爾蘭、英國，以及現在正在北京訪問的烏拉圭與芬蘭元首，都在短時間內密集赴陸訪問。

鄭麗文日前接受經濟學人專訪表示，討論兩岸和平統一是言之過早，沒有成熟的條件。鄭麗文昨天接受網路專訪時表示，她所說的是現實，相信對岸也非常清楚，兩岸隔絕超過一世紀，已形成不同制度與生活方式，如今要重新認識需要時間，她相信陸方也不可能有不切實際的期待。

鄭麗文曾拋出「兩岸和平框架」概念，她昨說，希望一個穩定、制度化的兩岸和平關係，作為在野黨主席，她在鋪路、搭橋，但這樣的框架如何建立，至少要等國民黨執政後，才能真正有合法性去談，且也要得到國際社會的支持跟認同，這樣的和平框架才有辦法存續下去。

民眾黨前主席柯文哲昨說，兩岸對話比對抗好、交流比交惡好，醫療合作沒有問題，恢復兩岸直航大家也方便，應該沒有人會反對，沒有爭議的民生議題應該優先處理，否則如果一見面就要談一國兩制、九二共識，「還沒開始講話就要開始吵架，還有什麼好談」。

鄭麗文說，賴總統可嘗試把視野放大，多看一些國際新聞，才會看到世界為何積極走向北京；在台灣，走向大陸與走向世界，從來不是零和選擇，台灣可以同時做到共好、雙贏、共贏，這才是今天國際社會的共同語言。

鄭麗文說，這次交流有很多重大突破和成果，其實應該禮尚往來，也在台灣辦一次論壇，很遺憾在民進黨執政下，國民黨無法擔任東道主舉辦論壇，否則台灣的人情味與各方面成就，可以讓對岸看到台灣的誠意與能力。已有很多人向她反映，包括宗教、文化、藝術、體育界的人士都想與陸交流。

