我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

劉世芳稱不提供機密文件 李貞秀反嗆：綠應辦正事

台灣新聞組／台北5日電
民眾黨新科立法委員李貞秀。（記者潘俊宏／攝影）
民眾黨新科立法委員李貞秀。（記者潘俊宏／攝影）

陸配李貞秀宣誓就職民眾黨立委，內政部長劉世芳昨晚表示，李貞秀是「不具法律效果的放棄」，立委本來可以調閱密件，但內政部不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，目前尚未與行政院及其他部會討論過，至少在內政部會盡量規範，凡密件以上都不能提供。

劉世芳說，李貞秀說已除戶籍、沒拿過中國護照，但國籍法規範不能以戶籍代替國籍，且護照是旅行文件；再加上放棄國籍是母國應協助處理，「不是我們幫你放棄」。

李貞秀昨表示，如果政府官員拒絕立委質詢，現行法律好像沒有相關罰則，或許未來可以考慮推動修法，現在只能到監察院檢舉瀆職，希望民進黨政府回來好好做正事。

對於李貞秀國籍議題，民眾黨前主席柯文哲表示，根據台灣憲法與兩岸人民關係條例，陸配根本就不是外國人，「既然不是外國人，怎麼會要求人家按照國籍法放棄國籍？」

柯文哲也說，既然中選會已經頒發當選證書，「要不要先跟內政部喬一下？」一個政府兩個不同機關，竟然可以做出不同判定，民進黨政府不要逼死人民，「請賴清德總統的政權清楚地講出來，到底應該要怎麼做」。

民進黨立委王世堅接受廣播節目專訪時表示，李貞秀任立委爭議，現在再來修正法律還來得及，但先前達到標準、沒有規定到的中配，可以從寬認定；若要監督立委是否可能出賣台灣的國家利益，可以透過很多單位對其監督、了解。

王世堅指出，如果國家要求中配不能參選，或參選只能在地方議員或里長，涉及國家大政的監督執行部分不能參與，當初就應該定好這些規定，「早知如此，何必當初？」中配一旦來了，他個人覺得「既來之則安之」。

內政部 民進黨 民眾黨

上一則

中榮翻版…遭黑衣人砸場的博田醫院也傳代刀 遭罰50萬

下一則

新聞評論／陸配立委依法就職 內政部、陸委會卻在鬼打牆

延伸閱讀

李貞秀指放棄中國籍遭拒 劉世芳：不具法律效果

李貞秀指放棄中國籍遭拒 劉世芳：不具法律效果
她嗆「遲早紅旗插滿台灣」繼「亞亞」後第5名陸配遭驅逐

她嗆「遲早紅旗插滿台灣」繼「亞亞」後第5名陸配遭驅逐
「我信賴、不信邪」王世堅南下挺陳亭妃：不忍她孤苦伶仃

「我信賴、不信邪」王世堅南下挺陳亭妃：不忍她孤苦伶仃
陸今年首個硬手段…劉世芳、鄭英耀遭列台獨頑固分子

陸今年首個硬手段…劉世芳、鄭英耀遭列台獨頑固分子

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象