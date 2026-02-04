我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

台美協定拚農曆年前簽署 美豬牛若開放擬比照國際標準

台灣新聞組／台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美方關注台灣進口美豬牛議題，據了解，台方美豬牛開放擬「比照國際標準」。 （記者胡經周／攝影）
美方關注台灣進口美豬牛議題，據了解，台方美豬牛開放擬「比照國際標準」。 （記者胡經周／攝影）

台美關稅談判底定，正待簽署協定。據了解，府院力拚農曆年前達陣，協議文本已進入最後檢視階段，綠營亦沙盤推演在野質疑與應對，其中又以美豬牛解禁、降稅清單及市場開放議題為攻防焦點；民進黨內評估，在野立委可能會對協定作出「技術性提醒」，但最後恐不得不同意，也要慎防審議拖延步上南韓後塵。

經濟部國際貿易署昨天指出，以美國統計，去年1至10月台灣進出口貿易額已達2010億美元，躍升為美國第4大貿易夥伴，首度超車德國，僅次於墨西哥、加拿大及中國。

賴清德總統昨在台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）記者會指出，台灣與美國簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，未來雙方將準備成立工作小組。經濟部長龔明鑫說，台灣在AI供應鏈裡面最優、最強的部分，就是半導體跟伺服器。

外交部長林佳龍說，美方重點聚焦AI行動計畫，包括AI創新、基礎建設及國際合作「三支柱」跟台灣密切相關；美國國務院最近在台灣安全合作倡議（TSCI）也編了預算，針對無人機相關部分，尋求台灣的合作。

台美跨過半導體議題、投資承諾等談判深水區後，現已簽訂投資MOU，下階段將簽對等貿易協定。賴清德總統昨預告，台美對等貿易協定（ART）目前已進入最後階段，深信很快就會有結果。

美方向來關注美豬牛進口、美規車輸入等議題，知情人士指出，台方亦思考如何調整行政措施，在確保食安、降低產業衝擊前提下適度開放。

據了解，美豬牛開放方向擬「比照國際標準」，意即美豬腎萊劑容許值、美牛部位解禁都可能向國際看齊，但因牽涉食安，為避免被解釋在美壓迫下踩到紅線，儘管台方有部分開放，但也堅持高風險項目不能退讓；各界關注的美規車進口，也可望朝數量放寬、稅率調降方向前進。 

據透露，從去年起，黨政高層已著手處理社會論述，各部會依談判內容研擬相關談參，為將來攻防做好應對，比如降稅原因、是否衝擊國內產業，也從消費者角度出發，談論開放後的利多。

AI 賴清德 解禁

上一則

獵殺43隻海豚當魚餌全程被加拿大錄影 台船長違野保法一審重判

下一則

新聞眼／柯文哲的「藍」海策略 藍白小雞肉搏戰

延伸閱讀

賴清德稱「找老師不如找好書」 教團要求道歉

賴清德稱「找老師不如找好書」 教團要求道歉
賴清德又槓立院 指藍白不審預算卻通過爭議法案 被批造謠

賴清德又槓立院 指藍白不審預算卻通過爭議法案 被批造謠
賴清德滿意度恐現「黃金交叉」沈政男曝他2028連任機率

賴清德滿意度恐現「黃金交叉」沈政男曝他2028連任機率
與國共交流別苗頭？賴清德：國人可選擇要走向全世界或二次西進

與國共交流別苗頭？賴清德：國人可選擇要走向全世界或二次西進

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗