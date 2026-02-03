國共智庫論壇達成五大共同意見 推動恢復兩岸人員往來正常化

我的頻道

記者陳政錄／北京即時報導
「國共兩黨智庫論壇」3日下午在北京閉幕，經過上午的開幕式、專題發言，和下午的分組討論後，閉幕式由國台辦副主任潘賢掌主持，國民黨國政研究基金會副董事長李鴻源宣讀此次論壇達成的「共同意見」。（記者陳政錄／攝影）
「國共兩黨智庫論壇」3日下午在北京閉幕，經過上午的開幕式、專題發言，和下午的分組討論後，閉幕式由國台辦副主任潘賢掌主持，國民黨國政研究基金會副董事長李鴻源宣讀此次論壇達成的「共同意見」。（記者陳政錄／攝影）

「國共兩黨智庫論壇」3日下午在北京閉幕，經過上午的開幕式、專題發言，和下午的分組討論後，閉幕式由國台辦副主任潘賢掌主持，國民黨國政研究基金會副董事長李鴻源宣讀此次論壇達成的「共同意見」，共五大方面，涉及推動恢復赴兩岸⼈員往來正常化，和兩岸新興產業、醫療康養、環保、防災減災等領域的合作。

至於當前兩岸旅遊僵局卡在觀光兩會溝通，台灣旅遊交流協會主委賴瑟珍受訪表示，雙方要共同努力創造有利環境。

據「共同意見」，此次論壇，國共智庫達成：一、推動恢復兩岸⼈員往來正常化；⼆、 加強兩岸新興產業領域合作；三、探索兩岸醫療康養合作新路徑；四、深化兩岸環保領域交流合作；五、深化兩岸防災減災合作。共五方面、十五條。

李鴻源說，兩岸代表人士、專家學者圍繞兩岸交流合作前瞻主題，就兩岸旅遊交流合作、兩岸產業交流合作、兩岸環境與永續發展合作三項議題進行深入的交流跟探討，與會人士認為，國共兩黨保持良性的互動，有利於深化兩岸交流，促進共同發展，造福兩岸人民。

就兩岸人員往來，意見提到，推動解除⺠進黨當局對兩岸⼈員往來的人為限制，為兩岸各領域交流合作排除障礙 。內容包括，盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化，允許兩岸航空公司、港航業者根據相關安排和市場需求自主調整航線網路、安排班次和班。

還有，深化兩岸觀光旅遊交流合作，盡快實現福建、上海居民赴台灣團隊旅遊，逐步擴大大陸居民赴金門、馬祖旅遊，支持兩岸業界舉辦各類旅遊推廣及座談聯誼活動，加強溝通對接，提供更好的優質服務和產品，努力為恢復兩岸雙向旅遊創造更好條件和更優環境。

會議期間，賴瑟珍受訪坦言，因應兩岸人員往來每年超過百萬人次的成長，現在航班跟航點已經不夠。她說，在旅遊分組討論中，台灣方面提出幾點建議，包括雙方共同努力來創造解除禁團令的條件，加大交流合作，重視旅遊接待服務的強化和安全及消費權益保障，兩岸陸海空運輸早日正常化等。

至於當前兩岸觀光僵局，卡在我方要求小兩會（台旅會、海旅會）溝通，陸方則認為不需要。賴瑟珍表示，還是要雙方雙方共同努力去創造有利的環境。期待透過此次論壇，以旅遊搭橋，為未來兩岸的發展累積更多正向的可能。

新興產業方面，共同意見還提及，促進兩岸精密機械、智慧製造技術交流，人才培訓和產業合作，共同打造「AI+製造」標竿項目，產業鏈綠色升級，並提出鼓勵台企參與大陸新能源產業高品質發展，以新能源汽車、鋰電池和太陽能產業為重點方向。

醫療康養方面，包括支持兩岸醫衛交流合作，醫療人員互訪、人才培訓，整合中醫藥資源與技術、深化康養合作等；在環保領域，支持企業、研究機構、民間組織交流協作，展開標準共通研究，支持兩岸在碳市場領域加強溝通交流；防災減災方面，圍繞洪水、山洪防治等交流合作，積極為台灣水利人才參與大陸水利治理創造條件，推動籌建「海峽地震災害風險防治開放實驗室」，和支持台灣科技人才參與大陸地震科技產業發展，強化海峽災害性天氣聯防，為漁業、茶葉、海峽渡輪提供服務，以及聯合展開共同標準、重大課題科研研究等。

李鴻源說，與會人士充分肯定舉辦國共兩黨智庫論壇的積極意義，呼籲兩岸各界共同努力，推動兩岸關係和平發展，破除障礙，為實施論壇共同意見，深化兩岸各領域的交流合作創造條件。

國民黨國政研究基金會資深顧問沈世宏舉例，台灣陸域面積小，達成減碳目標需要海上風電，這方面的施工相關團隊大陸是非常強的，雙方合作非常有幫助；台中市精密機械園區廠商協進會前理事長陳永豐說，俄烏戰爭和美國關稅對產業造成重要衝擊，尤其台灣機械業訂單降低，導致裁員、一周作三休四等，兩岸產業有三十多年的合作經驗，希望能透過合作在經貿方面突破困境。

