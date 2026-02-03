探路、接受面試？盧秀燕3月直奔美東 鄭麗文擬5月訪華府

台中市長盧秀燕（前排中）傳出3月將出訪美東，預計前往紐約、華府等地。（記者陳敬丰／攝影）

台中市長盧秀燕 年底卸任，她是國民黨 挑戰2028呼聲最高的人選之一。親盧人士證實，她規畫3月訪美，且直奔華府 所在的美東。此行政治意涵被解讀為向美方「探路」，甚至與重要人士直接溝通。面對媒體詢問，盧笑而不答。

盧秀燕前年7月首度以市長身分訪問美西，據了解，盧秀燕二次美國行將直奔美東，預計前往紐約、華府等地區，也可能安排公開演講，但拜會地點與見面層級尚未明朗，不過此行政治意涵明顯高於美西之旅，被解讀為向美方「探路」、接受面試，甚至與重要人士直接溝通。

美國在台協會（AIT）處長谷立言、AIT華盛頓總部執行理事藍鶯接連拜訪盧秀燕後，政壇傳出盧秀燕農曆年後、3月訪美。親盧人士指出，盧團隊的確規畫3月訪美，行程、會面層級尚未定案。該人士分析，近期傳出國民黨主席鄭麗文規畫訪陸，盧秀燕訪美能適度補強黨中央路線，藍營人士「先訪美再訪陸」，也可以處理軍購問題。

盧秀燕日前談及軍購特別預算時說，國家安全至上，適當增加國防支出是必要的，但也希望準時交貨，相信立委都會審查。

盧秀燕昨出席市政行程被問及訪美行，盧未證實、也未否認。她表示，城市外交是市政延伸，也是非常重要的市政工作，市府會評估城市外交的需求，來做相關規畫，若有確切消息，再進一步報告。市府也表示，每年會依市政需求，評估出國訪問交流的國家與內容。

盧秀燕近年出訪次數不多，疫情後直到2024年4月才出訪新加坡，同年7月飛美西拜訪僑界與台中在美企業，當時遭遇凱米颱風侵台，盧抵美後立即搭機返台坐鎮，等颱風過境再飛美繼續行程。去年2月，盧秀燕訪日拜會東京都知事、名古屋市長，並參訪日本多處場館為打造台中「超巨蛋」取經。去年8月，盧出訪澳洲。

外界推測，盧團隊關鍵幕僚、前副市長令狐榮達曾任外交部北美司長，預計在盧訪美行程與策略判斷扮重要角色。

國民黨主席鄭麗文日前拋「先陸後美」出訪規畫，引發各界關注，她表示，了解國際多年來對國民黨的誤解，不過現在眾多美國友人也看清民進黨的兩面手法，愈來愈重視在野黨的說法，她預計5、6月就會出訪華府。

鄭麗文批評，有關軍購特別條例，民進黨政府在沒有討論的情況下，要國民黨毫無保留地對空白支票背書，這不是正常的民主國家運作方式，所以愈來愈多美國友人發現民進黨的問題，也愈來愈重視在野黨的說法，這是好現象。

鄭麗文定調今年出訪順序先訪北京再訪華府，據了解，美方與國民黨溝通時私下表達，他們更感興趣「鄭習會」將談什麼，因此對先訪陸再訪美的順序沒有異議。