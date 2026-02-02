國共論壇／學者：讓北京知道 台未放棄兩岸建立互信

國民黨副主席蕭旭岑率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，出發前揮手致意 。（記者黃仲明／攝影）

國民黨 副主席蕭旭岑今率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民指，從美國多次警告解放軍 2027年完成備戰，還有去年兩次圍台軍演「只差沒動手」，台灣迫切需要找到化解台海危機的辦法，卻又無法指望執政黨，這次國共論壇能找到一點出路。

他認為，這次論壇至少提供對岸了解台灣方面仍沒有放棄兩岸政治互信、國民黨對兩岸交流有興趣，對兩岸關係緩和不無幫助。不過，「鄭習會」才可能對政治互信再確認，「那規格與意義不一樣」。

趙建民說，論壇另一個意義在於，當前全球格局改變，美國從多邊貿易與機制撤退，大陸則向全球「填空」。同時大陸在過去10年已在光電、機器人、電動車 等新興領域成為全球主導力量，但過去10年也是台灣全面撤出大陸市場的10年，兩岸合作不如過往，不過這些前沿領域正是這次論壇主題，是兩岸經貿新的領域。

北京聯合大學台灣研究院長李振廣指，大陸今年將持續反獨、促交流，對兩岸交流的大門始終敞開；尤其國民黨主席鄭麗文也堅持九二共識，認同是「中國人」，可以說「交流的條件很好」，但關鍵是能否頂住來自民進黨的阻撓壓力。這次論壇在交流本身已具強烈象徵意義下聚焦民生，有助解決當前兩岸交往的實際問題。

在北京創業的徐韜認為，兩岸產業有很多合作空間，台灣在高科技存在優勢，交流絕對是雙贏。台籍律師沈杰說，既然是智庫論壇，希望減少政治包袱，推動務實合作，同時國民黨也應藉此證明兩岸合作對台灣人有利，讓赴陸交流成為加分項。