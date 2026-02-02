我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

國共論壇／學者：讓北京知道 台未放棄兩岸建立互信

記者陳政錄、陳宥菘／台北2日電
國民黨副主席蕭旭岑率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，出發前揮手致意 。（記者黃仲明／攝影）
國民黨副主席蕭旭岑率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，出發前揮手致意 。（記者黃仲明／攝影）

國民黨副主席蕭旭岑今率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民指，從美國多次警告解放軍2027年完成備戰，還有去年兩次圍台軍演「只差沒動手」，台灣迫切需要找到化解台海危機的辦法，卻又無法指望執政黨，這次國共論壇能找到一點出路。

他認為，這次論壇至少提供對岸了解台灣方面仍沒有放棄兩岸政治互信、國民黨對兩岸交流有興趣，對兩岸關係緩和不無幫助。不過，「鄭習會」才可能對政治互信再確認，「那規格與意義不一樣」。

趙建民說，論壇另一個意義在於，當前全球格局改變，美國從多邊貿易與機制撤退，大陸則向全球「填空」。同時大陸在過去10年已在光電、機器人、電動車等新興領域成為全球主導力量，但過去10年也是台灣全面撤出大陸市場的10年，兩岸合作不如過往，不過這些前沿領域正是這次論壇主題，是兩岸經貿新的領域。

北京聯合大學台灣研究院長李振廣指，大陸今年將持續反獨、促交流，對兩岸交流的大門始終敞開；尤其國民黨主席鄭麗文也堅持九二共識，認同是「中國人」，可以說「交流的條件很好」，但關鍵是能否頂住來自民進黨的阻撓壓力。這次論壇在交流本身已具強烈象徵意義下聚焦民生，有助解決當前兩岸交往的實際問題。

在北京創業的徐韜認為，兩岸產業有很多合作空間，台灣在高科技存在優勢，交流絕對是雙贏。台籍律師沈杰說，既然是智庫論壇，希望減少政治包袱，推動務實合作，同時國民黨也應藉此證明兩岸合作對台灣人有利，讓赴陸交流成為加分項。

國民黨 電動車 解放軍

上一則

黑白集／朝野的柯柯情結 是大選年的政治難題

下一則

新聞眼／國共論壇重啟 藍說服民意面臨3考驗

延伸閱讀

西藏流亡政府大選 北京反對聲中登場

西藏流亡政府大選 北京反對聲中登場
俄安全會議秘書蕭伊古抵北京 將與王毅會談

俄安全會議秘書蕭伊古抵北京 將與王毅會談
馬龍是「中國好姑爺」 給岳父母在北京買房 退役還沒想好

馬龍是「中國好姑爺」 給岳父母在北京買房 退役還沒想好
台軍購條例 綠稱願和在野版本併案討論

台軍購條例 綠稱願和在野版本併案討論

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101大樓的挑戰。（路透）

霍諾德攀101「讓世界看見台灣」 這家外媒潑冷水：未必是該冒的險

2026-01-26 07:20
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席