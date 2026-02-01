我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

宴請供應鏈夥伴高層 黃仁勳：台積電10年產能將倍增

記者吳凱中／台北1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃仁勳（右）喊話，台積為了輝達的需求，今年必須要非常努力工作。左為台積董事長魏哲家。（記者余承翰／攝影）
黃仁勳（右）喊話，台積為了輝達的需求，今年必須要非常努力工作。左為台積董事長魏哲家。（記者余承翰／攝影）

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳昨日晚宴請供應鏈夥伴高層，「兆元宴」再度登場，黃仁勳表示，台積電今年必須要非常努力工作，因為輝達需要很多晶圓；他預期「未來10年台積電的產能可能會成長超過100%，是非常顯著的規模擴張，而光是為輝達的需求就得翻倍。」

黃仁勳昨日和供應鏈夥伴餐敘，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、聯發科執行長蔡力行、華碩董事長施崇棠、台達電董事長鄭平等巨頭出席。

黃仁勳表示，台積電今年必須非常努力工作，因為輝達需要很多晶圓和CoWoS；他也強調，台積電做得非常好。輝達已經全面投產Blackwell、Vera Rubin晶片，Vera Rubin包含六款不同晶片，每一款都是世界上最先進的晶片。

黃仁勳強調，台積電非常努力，但今年輝達需求量很大，所以需要大量產能。他預期：「未來10年台積電的產能可能會成長超過100%，是非常顯著的規模擴張，是人類史上最大規模的基礎設施投資，而光是為輝達的需求就得翻倍。」

此外，目前各大雲端服務供應商（CSP）正加緊布建以AI伺服器運算ASIC為基礎的伺服器，且市場預期未來ASIC出貨量將超過輝達AI晶片。對此，黃仁勳直言是無稽之談，他指出，想要做出比輝達更好的ASIC，要有比輝達更好的研發人員，那是很稀有的 ，「我們的規模已大到其他公司不太可能做到跟我們一樣，許多公司正在努力試著做到，但輝達永遠都走在前面」。

黃仁勳強調，ASIC一直都有需要的地方，但輝達在做的非常不一樣，首先，輝達不是只做一種晶片，而是做整個AI基礎建設。第二、輝達是全球唯一一家和所有AI公司合作的企業，包括Google及全球開源公司合作。

輝達 台積電 黃仁勳

上一則

酸藍營玻璃心 柯文哲：藍白合大戰略沒變

延伸閱讀

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
Nvidia投資OpenAI千億美元卡關？黃仁勳駁斥：無稽之談

Nvidia投資OpenAI千億美元卡關？黃仁勳駁斥：無稽之談
黃仁勳：Nvidia晶圓需求大 台積電未來10年產能至少翻倍

黃仁勳：Nvidia晶圓需求大 台積電未來10年產能至少翻倍
黃仁勳台北宴請供應鏈夥伴 大老闆們全到齊

黃仁勳台北宴請供應鏈夥伴 大老闆們全到齊

熱門新聞

霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克