我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

台北燈節邀上海團、將合作泡泡瑪特 藍籲中央別再封殺

記者楊正海／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安出席「2026 台北燈節」宣傳記者會，公布「西門展區」展出「泡泡瑪特(POPMART)」旗下的Baby MOLLY 、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、小野Hirono、星星人等6個IP。(記者黃義書／攝影)
台北市長蔣萬安出席「2026 台北燈節」宣傳記者會，公布「西門展區」展出「泡泡瑪特(POPMART)」旗下的Baby MOLLY 、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、小野Hirono、星星人等6個IP。(記者黃義書／攝影)

2026台北燈節2月25日至3月15日展出，依往例上海市府也參展，設置上海燈區，北市府將邀上海市府組賞燈團來台參與。藍營人士表示，希望中央今年勿再封殺訪台的上海官員，但今年剛好又是選舉年，陸委會恐怕還是會降低上海團到訪層級。

台北燈節今年首創推出「雙IP、雙展區」，市長蔣萬安昨公布西門展區，與全球人氣潮流IP「泡泡瑪特（POP MART）」合作，推出6個IP的主題燈組，主燈是高8公尺的Baby Molly，展現潮流藝術。

蔣萬安說，台北燈節已走過逾20個年頭，自上任以來，便不斷思考如何突破傳統，吸引更多國際旅客。今年市府團隊大膽創新，將與國際最潮的IP「泡泡瑪特」合作，展出包含Baby Molly、星星人、LABUBU、Hirono小野、SKULLPANDA、DIMOO等高人氣角色。

今年適逢美國建國250周年，美國在台協會（AIT）首次在台北燈節設置專屬燈飾，展現台美友好情誼。另外大陸上海市也有參展，藉由特色地景、文化與傳統年味，讓參觀台北燈節的遊客，也能認識上海。

由於陸委會前年封殺大陸官員來台參加雙城論壇，去年又以「送件時間太趕，來不及審查」為由，封殺上海台辦主任金梅等13人組成的上海團，無法參與台北燈節，引發藍營內部憂心「連三年封殺」。

府方人士指出，邀請上海出席是多年慣例，今年同樣也會邀請上海市台辦主任、副主任等人，目前都在作業中，但還未向陸委會申請。

「要看賴清德總統等高層的心情怎麼樣。」北市議員秦慧珠說，今年剛好是選舉年，如果燈節辦得比交通部的好，中央會沒面子，評估還是會降低上海團層級。

泡泡瑪特 蔣萬安 雙城論壇

上一則

立院本會期最終日 法案清倉朝野大戰

下一則

黑白集／被批戀棧、貪財怎修補 賴陷陳菊不義

延伸閱讀

黃仁勳專機降落松山 媒體粉絲相迎討簽名再掀旋風

黃仁勳專機降落松山 媒體粉絲相迎討簽名再掀旋風
「世界知名的IP」 陳水扁：台北101沒更名必要

「世界知名的IP」 陳水扁：台北101沒更名必要
黃仁勳明訪台...是否同框？蔣萬安曝時間還沒定

黃仁勳明訪台...是否同框？蔣萬安曝時間還沒定
霍諾德登頂101…蔣萬安祝賀被酸收割 賈董一句話打臉酸民

霍諾德登頂101…蔣萬安祝賀被酸收割 賈董一句話打臉酸民

熱門新聞

古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」