出訪先陸後美 鄭麗文提兩岸和平框架：藍執政推動

國民黨主席鄭麗文29日接受TVBS少康戰情室專訪，揭出訪規畫「先陸後美」，她還說，兩岸若能有不一樣的「和平框架」的發展可能，軍事衝突也會因此大幅下降。（取材自少康戰情室YT）

兩岸交流合作前瞻論壇下周在北京登場，外界關注「鄭習會」進度，國民黨 主席鄭麗文 昨天接受專訪表示，出訪規畫「先陸後美」，她也提及「兩岸和平框架」概念，讓軍事衝突大幅下降，避免兩岸情勢因政黨輪替而改變，但要等國民黨重返執政後推動。

鄭麗文在TVBS少康戰情室首度提到，兩岸如果能有不一樣的「和平框架」的發展可能，未來兩岸交流合作，就不會把兩岸軍事衝突一再提上隨即來臨的議程，軍事衝突也會因此大幅下降。

不過，鄭麗文也說，建立和平穩定的交流架構後，後續還有很多工作要對接，這都要等國民黨重返執政後推動。

鄭麗文指出，兩岸局勢兵凶戰危，賴清德總統也悲觀表示，2027年兩岸不排除軍事衝突。事實上，對岸對民進黨政府不抱期待，甚至對國民黨也不一定抱期待，這不是好現象。一旦中國大陸在台灣內部沒有對話的對象，只好採取對台灣不利、不尊重台灣意願的手法來處理台灣問題；因此，兩岸若中斷所有對話交流空間，後果不堪設想。

鄭麗文表示，中共組織體系龐大，政策不可能一朝一夕改變，就算2028年國民黨執政，對岸也會擔心釋出所有善意後，卻又變成民進黨重新執政。她認為，兩岸和平不是只有兩岸的事情，是全球的事，有了國際社會的支持，兩岸就能維持永續存在的和平關係，不會因台灣政黨輪替有所改變。

至於「鄭習會」安排進度，鄭麗文明確表示「先陸後美」，指美國總統川普在內的世界領袖都積極希望和中國大陸國家主席習近平 見面，這是國家戰略思考；就國民黨而言，人力和資源有限，下半年要全力投入輔選難以分心，所以才希望所有國際訪問都在上半年。

主持人趙少康問，北京當局有自己的邏輯思維，訪陸後希望達成什麼？鄭麗文認為，兩岸會有不一樣的空間出現。

此外，英國經濟學人雜誌29日刊出鄭麗文專訪，鄭麗文也說，希望今年上半年訪問大陸，會晤中國大陸國家主席習近平。她與習近平會面時，主要目標是獲得明確公開承諾，就是雙方都應致力維護和平，並體認到戰爭將會帶來「無法想像的災難性後果」。至於能否信任習近平，鄭麗文說，陸方為了避免傷害國際形象，必須信守承諾，「信用至關重要」。

國民黨立委李彥秀說，鄭麗文意思非常清楚，兩岸應有更多的接觸、化解敵意。李彥秀稱，「和平框架」不是協議，而是有各種的可能性，最重要的當然是「以和平方式解決兩岸爭議」的最終目的。

民眾黨立委林國成說，民進黨政府嘴巴上喊和平，實際上都在製造事端破壞和平，賴清德總統執政以來變本加厲。

民進黨立委吳思瑤質疑，鄭麗文現在是不否認積極安排跟中國大陸接觸？為了所謂的「鄭習會」、跟中國的互動，台灣要付出什麼代價？現在藍白在國會擋軍購案是不是代價？阻卻台美供應鏈合作是代價？