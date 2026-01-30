新聞評論／拿美國施壓立院 賴政府把民意擺哪？

賴清德總統以南韓被美國加徵關稅為鑒，27日向在野喊話，盼支持台美協議。（本報資料照片）

民進黨執政不利，全怪罪在野黨杯葛。最近賴政府彷彿找到救星，對1.25兆（台幣，下同，約400億美元）國防特別預算受阻，以及尚未完成談判的台美貿易協議，都抬出美國向在野黨施壓。賴清德 更假藉「南韓 被美國加徵關稅 」，警告藍白兩黨應盡速放行，勿再阻擋政府施政。假「美國」之名，來壓制立法院，賴總統此舉把國家主權和台灣民意放在什麼位置？

川普日前以「南韓國會遲未通過美韓貿易協議」為由，揚言將調高其關稅至25％。對此，南韓朝野冷靜因應，青瓦台立刻派員赴華府「了解美國真正意圖」；南韓股市並未受影響，連日大漲。詎料，賴總統卻趁勢喊話，要求藍白兩黨支持台美談判結果，「不然美國很可能將關稅提高至25％，甚至更高」，還呼喚在野黨「不看僧面，看佛面」。諷刺的是，「川普大佛」次日即放軟對韓態度，聲稱將與韓國一起找出解方。美國大棒還沒打到南韓，賴清德就急著恐嚇國人，不嫌難看嗎？

台美經貿談判分兩部分：日前簽署的是「投資MOU」，以5000億美元投資信保換取232關稅條款的15％優惠；另一塊是「台美對等貿易協定」，對等關稅雖為15％，但美國汽車、醫材、食品、美豬美牛等進口關稅都還在未定之天。賴政府未將「投資MOU」文本送進立院，對等貿易談判更是全程蓋牌，仍未收官；受市場開放影響的產業有多少，救濟保障措施如何，外界一無所知。賴清德卻急著幫美方施壓通關，豈不荒謬？

在美國在台協會表態支持1.25兆軍購特別預算後，賴總統也不演了。他稱，美國「國安戰略報告」要求印太國家增加軍費。美日韓都提高國防預算，強調台灣不能自外於國際社會。還說，立院監督就好，「術業有專攻」，別越俎代庖替國防部編預算。

賴政府知道要拿美日韓增加軍費當範本，卻不知道學習對方的預算透明，透過年度預算編列並接受國會監督。更諷刺的是，台灣連賣馬桶、茶葉及運動鞋的業者都搖身變軍火商，賴清德怎好意思說「術業有專攻」？何況，日、韓防衛支出僅占GDP比率約2%上下，也未在年度總預算外編列國防特別預算；兩國都用5年防衛計畫搭配年度預算，每年可視最新情況調整，以保持因應彈性。反觀台灣，假藉國安之名，將1.25兆軍購預算藏在「台灣之盾」、多層防空、導入AI、強化攔截力等口號中，看不出完整軍備部署和武器單價，更不知賣家是何來路。同樣為嚇阻解放軍，為何只有賴政府把8年國防預算一次性地包裹在大黑箱中？

美方希望台灣分攤軍費，並未要求賴政府以見不得光的方式籌編預算。賴總統既言必稱美日韓，就應誠實向人民交代：為何美日韓不會用兩張紙要國會埋單八年軍費？如果賴政府軍購預算符合國際常規、也禁得起檢驗，根本不需要拿美國國安報告來敲打在野黨就範。藍白也不致提出對案，促使國防部提高特別預算透明度。

川普粗暴改變地緣政經秩序，台灣的國安與經貿愈依賴美國主導，卻不應因此喪失自主性。美方如今不僅直通府院，也開始介入國會；而如果賴政府也藉美國之力破壞台灣民主體制，將伊於胡底？天價軍購、關鍵產業外移，乃至取消關稅壁壘打開市場，無一不關係台灣長期生存發展；為了下一代福祉，國人不能被蒙在鼓裡，也需要國會把關，確保全民利益不會被少數人密室交易。民進黨曾高呼自主性，現在難道連民意和國家主權都不要了？