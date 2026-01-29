我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人專訪 鄭麗文解釋為何擋軍購、為何想見習近平

WSJ：谷歌封殺中企Ipidea旗下網域

鄭麗文：不需要在美中之間選擇

記者鄭媁／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國共智庫論壇下周將在北京舉行，國民黨主席鄭麗文28日強調，自己不會在美中選邊站。(記者杜建重／攝影)
國共智庫論壇下周將在北京舉行，國民黨主席鄭麗文28日強調，自己不會在美中選邊站。(記者杜建重／攝影)

中國國民黨黨主席鄭麗文28日在中常會表示「不需要在美中之間選擇」，她說，「美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人」。人在美國的台北論壇基金會董事長蘇宏達則替鄭麗文向美方表達，希望今年上半年訪華府及公開演說的規畫，並強調國民黨最重視與美關係。

鄭麗文在談到美中台關係時提到，中華民國從二戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但也絕對做不出骨肉相殘的事。她說，最近許多國際友人問她是親中還是親美，她反問：「為何不能兩個都選？」「台灣不需要在美中之間選擇」，她希望兩岸和解能帶來美中和解與合作，才是人類之福。

鄭麗文也透過臉書發布於中央黨部會見美台商業協會主席柯拉克訪團的訊息，稱雙方針對經貿合作與科技前景進行友好交流，鄭麗文並樂見雙方在相關議題上持續對話。

鄭麗文也提出兩岸穩定即是經濟基石；緩和台海緊張、恢復溝通，不僅能活絡台灣服務業，更能讓投資台灣相關市場的美商直接受惠，創造雙贏。針對產業升級，國民黨樂見美國私部門挹注資源，並促成台灣金融業、傳統產業與美國科技巨擘對接，加速引入AI技術，帶動產業轉型。

蘇宏達在美參與國會山莊座談後受訪提及，美方極重視台灣國防特別預算，但此行未感受到美方將國防預算是否通過與鄭麗文訪美行程綁定。蘇宏達受訪時表示，鄭麗文在他訪美前轉達，希望他此行協助說明國民黨對台美關係及國防的立場。他也替鄭麗文向美方表達，希望今年上半年訪華府及公開演說的規畫。

媒體追問，國防特別預算是否為鄭麗文訪美「門票」？蘇宏達說，目前沒有聽到這樣的說法。藍營黨務高層也說，美方拜會時已再次提出邀請，期待鄭麗文訪問美國。

國民黨發言人牛煦庭表示，真正的國際交流層次是超越國內政治僵局，把立法院攻防與訪美行過度掛勾，大可不必。至於訪美規畫進度，牛煦庭說，還在時程安排的幕僚作業層級，鄭麗文講得很清楚，如果有出訪，原則會在上半年以前處理，因為下半年全黨要進入選舉作戰模式。

針對外商最為關切的能源議題，鄭麗文向訪團重申，國民黨將繼續全力推動重啟核能，確保台灣擁有穩定的電力供應。

柯拉克特別邀請國民黨參與美國建國250周年的「自由250」慶祝活動，鄭麗文表達祝賀，也期待與美方共同紀念這份情誼，並且彰顯雙方共享的民主價值。

鄭麗文 國民黨 華府

上一則

海鯤艦測試 中國再發動聯合戰備 19機騷擾台周邊海域

下一則

經濟學人專訪 鄭麗文解釋為何擋軍購、為何想見習近平

延伸閱讀

馬太鞍洪災 刺激鄭麗文思考兩岸合作

馬太鞍洪災 刺激鄭麗文思考兩岸合作
國民黨親中還親美？鄭麗文：不能兩邊都選嗎？

國民黨親中還親美？鄭麗文：不能兩邊都選嗎？
蕭旭岑帶隊 國共智庫交流論壇2/2登場 聚焦非政治領域

蕭旭岑帶隊 國共智庫交流論壇2/2登場 聚焦非政治領域
台北論壇基金會訪華府 分析美中台最新情勢

台北論壇基金會訪華府 分析美中台最新情勢

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
中國學者：習近平疑懼張又俠 先發制人斷然處置

中國學者：習近平疑懼張又俠 先發制人斷然處置