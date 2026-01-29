批壽險業外匯避險監管變革 美智庫：台走後門操縱貨幣

我的頻道

編譯林聰毅、記者朱漢崙／綜合29日電
匯銀人士觀察，央行近期對匯市的操作節奏出現轉變，也使新台幣近期升貶值更具連續性。（本報資料照片）
匯銀人士觀察，央行近期對匯市的操作節奏出現轉變，也使新台幣近期升貶值更具連續性。（本報資料照片）

華府智庫「外交關係協會」（CFR） 學者塞瑟（Brad Setser）撰文指出，台灣最近降低壽險業者外匯避險比率與成本的監管變革，形同「走後門式操縱貨幣」，將有助於壓低新台幣。

塞瑟指出，在長期低利率時期，台灣壽險業者大舉買入美元債券，幾乎所有外匯投資組合都是美元債券。當美國利率飆升，他們將大部分投資組合轉移到了「持有至到期區間」的債券組合，這樣可以避免實現立即損失，但須長期持有債券，且債券的票息相對較低。

他表示，如今台灣監管機關允許保險公司不再需將「持有至到期日區間」的外幣債券以市值計價，外匯的損益可在債券存續期間大致攤提。這種會計方法確實新穎，因為沒有任何理論表明，從購買債券（或從債券轉入持有至到期投資組合）之時起，外匯市場就應該趨近於新台幣／美元即期匯率。雖然新台幣歷來較為穩定，但從幾乎所有指標來看，新台幣都結構性低估，因此新台幣最終升值的可能性很高。

塞瑟說，這項相對晦澀但概念上大膽的監管變革，將對貨幣市場產生巨大影響。台灣壽險業者官方公布的外幣資產高達7000億美元（或許更多），而外幣保單價值約2000億美元，這意味著近5000億美元的外幣資產（根據監管機關計算，不計外幣保單，保險公司有台幣15.2兆元的資產面臨匯率風險）用於為新台幣負債避險。這筆款項大得驚人，超過台灣GDP（國內生產毛額）的50%。

由於這些壽險業者的實際負債是新台幣，必須借入美元或進行貨幣互換來產生美元負債，因此，平倉避險部位實際上是用新台幣買入美元，這種資金流動支撐了美元兌新台幣的匯率，並有助於在新台幣在台灣巨額貿易順差面前維持疲軟。

他認為，這項政策的效果顯然是為了創造對美元的需求，很可能是監管機關的主要意圖。在去年台灣對美國貿易順差飆升至1500億美元之際，這項監管改革的時機無疑是恰到好處。

對於華府學者的說法，金管會官員回應，壽險業者匯率會計制度的改革，主要是因應壽險業持有海外債券為主的金融資產與主要以保費為主的負債面長期以來的「資產負債不匹配」現象，而且以天期來看，台灣缺乏長天期的避險工具，因此才有依照「AC攤銷法」來處理債券匯率評價的作法，依照到期天期的長短，來決定每年攤銷的金額。

壽險業者也指出，壽險業者每年花在避險成本的支出非常龐大，但台幣兌美元匯率卻處於一定區間的動態平衡狀態，就以去年為例，去年5、6月台幣匯率暴升，甚至快升破28兌1美元，但去年底的匯價又來到31美元左右的價位，中間的避險成本等於都白花了，因此不能以「走後門式貨幣操縱」來形容這項政策，扭曲政策的本意。

