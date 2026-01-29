國共智庫論壇學者取消隨團 蕭旭岑籲政府勿打壓

我的頻道

台灣新聞組／台北29日電
國民黨副主席蕭旭岑表示，有大學系主任受到相關單位打壓，臨時取消隨團。他呼籲賴政府高抬貴手，不要用意識形態介入專業交流。（記者林伯東／攝影）
國民黨副主席蕭旭岑表示，有大學系主任受到相關單位打壓，臨時取消隨團。他呼籲賴政府高抬貴手，不要用意識形態介入專業交流。（記者林伯東／攝影）

國民黨副主席蕭旭岑將率團赴大陸進行國共智庫交流，陸委會稱任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議。蕭旭岑昨受訪時證實，新聞曝光後，有大學系主任受到相關單位打壓，臨時取消隨團。他呼籲賴政府高抬貴手，不要用意識形態介入專業交流。

陸委會昨質疑蕭旭岑「三不五時就帶團往對岸跑」，這次參訪定位為「去政治化」，「也許是顧慮到國內反應不佳」。陸委會表示，中共的目標就是要消滅中華民國，這個目標不會因為誰去了北京而改變。陸委會並「提醒」，任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。

蕭旭岑強調，此次活動雙方磋商時間超過數月，都在縝密討論各項關心議題，絕對沒有政治性議題，雙方智庫對接討論時，大家已有相當的共識要去政治化。

外界關注中斷九年的國共論壇，改為「智庫交流」的考量為何。蕭旭岑澄清，這是觀念上的誤解；2005年國共智庫平台就是俗稱「國共論壇」，事實上從第一屆兩岸文化經貿論壇，到最後稱「兩岸和平發展論壇」，都是用民間交流形式。

對於自由時報稱國民黨因阻擋軍購才能順利舉辦此次活動，蕭旭岑表示，這都是編故事；他呼籲賴清德總統約束國安人士這些爪牙，不要破壞兩岸交流，相關媒體報導，國民黨已正式提告。他說，謠言止於智者，軍購要嚴審，因為國民黨要為民眾看緊荷包，這和兩岸交流是兩回事，「事實會證明一切」。

國民黨 中華民國 賴清德

國共智庫論壇蕭旭岑率團 是否見王滬寧「客隨主便」

「世界知名的IP」 陳水扁：台北101沒更名必要

