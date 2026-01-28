我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

新聞眼／善變川普對南韓揮關稅大刀 示範給誰看

聯合新聞網「重磅快評」
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普再度祭出關稅大棒。（本報資料照片）
美國總統川普再度祭出關稅大棒。（本報資料照片）

別以為關稅談判達成協議就好，川普隨時會變。

美國總統川普在美國時間26日再度祭出關稅大棒，威脅將南韓進口產品的關稅從現行15%提高至25%，受影響項目涵蓋汽車、木材、藥品及所有互惠關稅商品。一旦實施，恐將重創南韓出口產業，尤其是現代汽車等依賴美國市場的大型企業。2024年南韓對美出口額高達1316億美元。

南韓怎麼惹怒川普？川普在社群媒體發文指控，雙方早於去年7月30日達成協議，並在10月29日他訪韓期間重申條款，質問為何南韓至今仍未完成立法程序。此外，南韓財政部長本月稍早表示，受韓元疲軟影響，原定對美3500億美元的戰略投資計畫恐難在2026年上半年啟動，對美國大投資不到位，也是引發川普不滿的原因之一。

不只針對南韓，川普近來頻頻動用關稅武器，威脅若加拿大與中國簽署貿易協議將課徵100%關稅。很明顯，這和加拿大打算走出一條屬於自己「中等強國」的道路有關。加拿大總理卡尼日前在世界經濟論壇的演說一砲而紅，尤其他強調中型國家必須共同行動，「因為我們自個兒不上桌，我們就在菜單上」，說出美國以外所有國家敢怒不敢言的心聲，瞬間成為全球政治明星。但實話果然惹得川普震怒，甚至貶稱卡尼為美國的州長。

川普推翻與南韓談好的稅率，不只是表面所說南韓尚未完成立法程序及投資還沒啟動，恐怕也是跟南韓打算與中國大陸修好有關。南韓總統李在明日前帶著號稱南韓「經濟天團」的四大集團掌門人隨行，訪問中國大陸，強調中韓兩國應該先做生意，再談戰略利益。

川普在美國內部面臨單邊調升關稅的權力的挑戰，美國最高法院預計近期將針對其關稅政策的合法性做出裁決，若判決不利，將限制總統快速調整關稅的能力。因此，川普政府對外更急著加大極限施壓的力道，逼迫各國，尤其不能容忍這些被威脅的國家另闢蹊徑，但此舉反而足以反映當各國開始合縱連橫，正好打到川普在意的痛點。

雖說軍力、關稅都是強權慣常揮舞的大刀，但每個國家都該盤點自身有哪些是不可取代、須讓世界依賴的資源做為籌碼。十年河東、十年河西，何必讓自己從頭到尾都只能是強權盤中飱。

南韓 川普 關稅

上一則

屏東枋寮鄉前鄉長陳亞麟 涉收工程回扣與賄賂判8年刑

下一則

多人模仿攀登台北101 賈永婕：爬來爬去行為愚蠢

延伸閱讀

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕 導火線疑是這件事

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕 導火線疑是這件事
美軍加勒比海緝毒 死者家屬告川普政府

美軍加勒比海緝毒 死者家屬告川普政府
貝森特代替本人收回達沃斯「不幸言論」？加總理卡尼：沒改口

貝森特代替本人收回達沃斯「不幸言論」？加總理卡尼：沒改口
川普在韓美協議談定後再祭關稅施壓 專家：「模範盟友」也不過如此

川普在韓美協議談定後再祭關稅施壓 專家：「模範盟友」也不過如此

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園