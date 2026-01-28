我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

學者：賴政府別拿南韓逼迫在野黨通過台美協議

記者屈彥辰、林政忠／台北28日電
賴清德籲在野黨速通過台美協議。（本報資料照片）
賴清德籲在野黨速通過台美協議。（本報資料照片）

美國總統川普突然宣布，因南韓國會未落實貿易協定，將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從15%提高到25%。淡江大學戰略所副教授黃介正表示，從台灣角度來看應是警訊，但不必過於緊張到魂飛魄散，因為「TACO」（川普總是臨陣退縮）已發生N遍，希望賴政府勿用南韓例子逼迫在野黨。

淡大戰略所教授兼所長李大中說，台韓狀況不盡相同，南韓執政黨立場認為可透過通過「赴美投資特別法」，間接落實韓美談判結果，但在野黨主張必須送到國會審查，因此陷入僵局；至於台灣，「台美對等貿易協定」還沒最後簽署，協定文本當然也還沒送立院審議，政府應對立院提供詳盡說明與充分溝通。面對美國排山倒海而來的壓力，立法院本來就有監督的責任，政府不宜因美國施壓南韓的案例而見獵心喜，藉此壓制立院；政治攻防雖為常態，但以台灣自身的最大利益為重，才符合多數民眾期待。

黃介正指出，川普對南韓政府施壓，這招對中國大陸加過更多，只要不高興就加關稅，南韓未必有底氣跟川普拚。不過，他指出兩大變數，一是美國國內局勢混亂，未必影響川普修理外國，但是否影響年底的美國期中選舉？二是美國法院針對「對等關稅」是否違憲尚未宣判，影響台灣政府決策。

他也說，台灣無實質條件可叫板，政府僅告知外界幾項台美MOU重點，不知談判實際情況，希望勿用南韓例子逼迫在野黨答應執政黨的條件；在野黨也應評估是否跟執政黨繼續僵持，台灣今年有選舉，若關稅又被調高，則恐被操作認知作戰。台灣要注意南韓政府回應，不需太過緊張到魂飛魄散。

至於有立委倡議拋售台灣手中持有美債當武器，黃介正說，川普剛警告歐洲「敢拋售美債試試看」，台方尚有半導體產業移轉等籌碼，不需拋美債。

政大東亞所名譽教授丁樹範說，川普應希望趕快落實政績，因為美國期中選舉將至，川普有內政壓力，故以調高關稅方式要求南韓盡快落實當初談好的東西。若台方跟美國達成貿易協議且送入立院審查，國民黨團已表明將嚴審，台灣內部分歧影響立院處理時程，川普對南韓的作法有可能對台灣比照辦理。

南韓 川普 關稅

上一則

黑白集／就怕台北市得分 民進黨病得不輕

下一則

「以南韓為鑒」 賴清德喊話在野黨速通過台美協議

延伸閱讀

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕 導火線疑是這件事

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕 導火線疑是這件事
美軍加勒比海緝毒 死者家屬告川普政府

美軍加勒比海緝毒 死者家屬告川普政府
貝森特代替本人收回達沃斯「不幸言論」？加總理卡尼：沒改口

貝森特代替本人收回達沃斯「不幸言論」？加總理卡尼：沒改口
川普在韓美協議談定後再祭關稅施壓 專家：「模範盟友」也不過如此

川普在韓美協議談定後再祭關稅施壓 專家：「模範盟友」也不過如此

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園