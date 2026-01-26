台造新高頻無線電通過認證 中科院證實可與美軍互通

我的頻道

台灣新聞組／台北26日電
台灣中科院證實，國軍HF通信機送美方「整合互通性認證（JITC認證）」，包括車載型、背負型及基地型，全數通過自動建鏈（ALE）功能驗測，符合美軍規範。示意圖。（記者洪哲政／攝影）
台灣中科院證實，國軍HF通信機送美方「整合互通性認證（JITC認證）」，包括車載型、背負型及基地型，全數通過自動建鏈（ALE）功能驗測，符合美軍規範。示意圖。（記者洪哲政／攝影）

台美在國防部成立「聯合火力協調中心」，台美部隊戰時通訊互通也有進展。中科院證實，國造新型高頻無線電（HF）通信機，歷經多年延遲，月前甫獲得美國國防部「整合互通性（JITC）認證」，台美兩軍將可互通，便於聯合作戰，將陸續交裝。

JITC認證是美國國防部專用於驗證資訊及通訊設備的驗測，確保設備能與美國防部現有通訊系統互通。國軍HF通信機主要部署在軍團、聯兵旅、戰術單位與外離島指揮所等，為提升抗干擾及反制偵搜、竊聽，提升語音保密性，海軍司令部2019年度提出「遠指專案」通信機換裝計畫，規畫籌購各類型高頻通信機1090台；原規畫辦理期程為2019至2023年度完成，總經費48億7109萬元。

但該計畫延宕至2026年度，總經費調整為48億3409萬元，各需求軍種分年籌獲套數併同往後修調為2024至2026年度分別為73套、469套及548套。

立法院預算中心調查，截至2025年6月底，因中科院產製通信機需額外向美申請JITC認證，應於2024年交裝的73套通信機仍無法量產。中科院近日表示，國軍HF通信機送美方JITC認證作業，中科院循軍購模式執行，美方已於2025年11、12月分別提供車載型、背負型及基地型認證報告，說明全數通過自動建鏈功能驗測，並符合美軍規範；原應於2024年交付73套背負型通信機，中科院已完成產製待解繳，後續將依專案期程及立法院預算審議情形，辦理量產交軍作業。

此外，進度延宕的國造潛艦原型艦海鯤號，今上午出高雄港第6度出海測試。據了解，這次海鯤艦將會在高雄外海首度測試下潛。

消息人士指出，造成海鯤艦交艦延誤的最大原因，是整合式儎台管理系統，與艦上其他感測、武器系統無法有效連通。該問題已經在數十名外籍顧問協助下獲得初步解決，儎台與各系統間訊號構連正常，台船與海軍將今年6月訂為交艦目標。

