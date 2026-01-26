我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

觀察站／台美構築聯合火協 美擁有「建議權」另類監軍

記者 洪哲政
聽新聞
test
0:00 /0:00
台美成立聯合火力協調中心 製表／洪哲政
台美成立聯合火力協調中心 製表／洪哲政

國防部新設高層級的「聯合火力協調中心」，由台美共同實施情報協調作業，意謂美軍必要時將透過聯合作業，提供我方各種長程飛彈的目標情報，這是美方長年來積極以「不對稱作戰」為名推售我大量飛彈後，願意落實嚇阻戰備最有誠意的舉措。

美方此舉或許具有某些啟示意義，但立法院卡關的軍購特別預算條例草案則是台灣內部的政治問題，主因是賴政府中央政府總預算案拒編列已三讀修法的軍人加薪等案，兩者不該相提並論，一碼歸一碼。

美方長期要求台方採購飛彈，從防衛性質的防空飛彈，到近年陸續售台對解放軍較具嚇阻性的攻陸飛彈，不管是空射型或陸基型，儘管夸夸其射程長遠，但我國沒有即時軍事衛星偵照能力，解放軍動態目標情報如何獲得，向來是個大問題。

國造巡弋攻陸飛彈是運用既有圖資輸入特定路徑與固定的敵軍經目標，一旦目標會機動，就拿對方沒有辦法。美方鼓勵台灣採「刺蝟戰術」大買飛彈，但只等著先被打，等敵軍趨近再被動防禦；若要「先制攻擊」，部隊眼睛根本是「大近視」，看不見遠方移動中的對岸解放軍。

聯合火力協調中心由台美雙方人員共同實施情報作業，意謂台海發生戰爭必要，就是台美利益有交集、達成共識時，國軍會有便捷的管道獲取美軍包括遠程偵察機、軍用衛星所獲取的敵軍即時動態，真正發揚國軍自美所獲武器的不對稱戰力。例如陸軍積極接裝中的海馬斯M142高機動性火箭砲系統，並沒有雷達，只有GPS座標接收器，用以導引精準火箭或戰術飛彈，戰時彼岸遠程敵軍的動態座標，就需美軍透過聯合火力協調中心提供，或先據以律定攻擊計畫、臨時快速傳輸。

這個機制是美方出售裝備附加情報運用的平台，而該平台會否與美印太司令部、駐日美軍等同樣機制構連，有很大的想像空間。

不過，台美合作構築聯合火力協調中心，除美式裝備美軍擁有動用可否的「建議權」，彼岸什麼目標能打、不能打，要用國造或美製飛彈打，料想美軍將強勢參贊。不管戰時或平時，其實都是一種「監軍」。

解放軍 國防部

上一則

預算案吵成一團 柯文哲批賴清德搞鬥爭 像明朝崇禎帝

下一則

霍諾德攀台北101 賈永婕公開提案過程：「為了台灣」必須拚這一次

延伸閱讀

日本模擬導彈命中解放軍軍艦 中媒：狗膽包天

日本模擬導彈命中解放軍軍艦 中媒：狗膽包天
烏代表：俄國飛彈不僅擊中我們人民 也擊中談判桌

烏代表：俄國飛彈不僅擊中我們人民 也擊中談判桌
川普為何要強搶格陵蘭？「大賣空」貝瑞：對美有2大戰略重要性

川普為何要強搶格陵蘭？「大賣空」貝瑞：對美有2大戰略重要性
美軍下令1500名北極精兵待命 分析指1疑點「恐對格陵蘭動武」

美軍下令1500名北極精兵待命 分析指1疑點「恐對格陵蘭動武」

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名