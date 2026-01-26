觀察站／台美構築聯合火協 美擁有「建議權」另類監軍

台美成立聯合火力協調中心 製表／洪哲政

國防部 新設高層級的「聯合火力協調中心」，由台美共同實施情報協調作業，意謂美軍必要時將透過聯合作業，提供我方各種長程飛彈的目標情報，這是美方長年來積極以「不對稱作戰」為名推售我大量飛彈後，願意落實嚇阻戰備最有誠意的舉措。

美方此舉或許具有某些啟示意義，但立法院卡關的軍購特別預算條例草案則是台灣內部的政治問題，主因是賴政府中央政府總預算案拒編列已三讀修法的軍人加薪等案，兩者不該相提並論，一碼歸一碼。

美方長期要求台方採購飛彈，從防衛性質的防空飛彈，到近年陸續售台對解放軍 較具嚇阻性的攻陸飛彈，不管是空射型或陸基型，儘管夸夸其射程長遠，但我國沒有即時軍事衛星偵照能力，解放軍動態目標情報如何獲得，向來是個大問題。

國造巡弋攻陸飛彈是運用既有圖資輸入特定路徑與固定的敵軍經目標，一旦目標會機動，就拿對方沒有辦法。美方鼓勵台灣採「刺蝟戰術」大買飛彈，但只等著先被打，等敵軍趨近再被動防禦；若要「先制攻擊」，部隊眼睛根本是「大近視」，看不見遠方移動中的對岸解放軍。

聯合火力協調中心由台美雙方人員共同實施情報作業，意謂台海發生戰爭必要，就是台美利益有交集、達成共識時，國軍會有便捷的管道獲取美軍包括遠程偵察機、軍用衛星所獲取的敵軍即時動態，真正發揚國軍自美所獲武器的不對稱戰力。例如陸軍積極接裝中的海馬斯M142高機動性火箭砲系統，並沒有雷達，只有GPS座標接收器，用以導引精準火箭或戰術飛彈，戰時彼岸遠程敵軍的動態座標，就需美軍透過聯合火力協調中心提供，或先據以律定攻擊計畫、臨時快速傳輸。

這個機制是美方出售裝備附加情報運用的平台，而該平台會否與美印太司令部、駐日美軍等同樣機制構連，有很大的想像空間。

不過，台美合作構築聯合火力協調中心，除美式裝備美軍擁有動用可否的「建議權」，彼岸什麼目標能打、不能打，要用國造或美製飛彈打，料想美軍將強勢參贊。不管戰時或平時，其實都是一種「監軍」。