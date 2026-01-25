霍諾德攻頂101 華郵：台灣飽受中國壓力 趁勢行銷國際

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德挑戰徒手攀爬台北101，在登上最高點時，霍諾德揮手向地面民眾致意。（記者胡經周／攝影）

在串流平台Netflix 鏡頭與現場歡呼聲夾擊下，美國攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）25日耗時約91分鐘徒手攀上台北101 大樓塔頂，沒有繩索、沒有吊帶、也沒有安全網，無視地心引力原則，成為首位在不使用任何防護裝備下登上101塔頂的攀登者。

這項創舉吸引多家外媒爭相報導，華盛頓郵報 形容，飽受抵禦中國壓力之際的台灣，趁勢抓住行銷國際的機會。

台北101高508公尺，是全球第11高摩天大樓，霍諾德原定24日上午9時開攀，但因天候不佳延至25日同一時間。外媒解析，岩壁與大樓攀登看似相近，關鍵差別在「重複」與「陡峭」。摩天樓面通常更垂直，動作模式也更單一，最考驗的是耐力與肌肉疲勞累積。霍諾德事前受訪直言，這次未必比他攀過的巨岩更嚇人，但難點在體能消耗。台北101最硬的關卡，正是中段64層、8個外挑段落組成的「竹節」區域。

美國有線電視新聞（CNN）全程即時更新攀登進度，描述霍諾德攀登時沿著台北101一處直角向上，利用水平金屬樑徒手把身體拉起，並把小型L形突出結構當作踩點；遇到外凸的大型裝飾構件時，則必須繞行並攀上側面才能續攻。進入中段陡峭外挑的竹節區後，每個段落都有8層樓，之後接到一處陽台，他一路在陽台短暫休息後再繼續往上。

FOX SPORTS披露，霍諾德為這次挑戰訓練3個月，他事前在自己的Podcast輕描淡寫稱，整個流程不過是「走到大樓底下，跳上去，一路爬到塔頂」，隨後才補一句「沒有繩索、沒有裝備、沒有任何容錯空間。」聽著就令人頭皮發麻。

攀登過程中出現幾個小插曲，霍諾德一度與團隊失去音訊聯繫，入耳式耳機的音樂伴奏也曾中斷、後來恢復；接近尾聲時，他坦言「有點累了」，並提到越靠近頂端風勢越強。直到最後抵達塔頂時，霍諾德大喊「太爽了！」「我超興奮！」並自拍留念。妻子桑妮（Sanni）也現身塔頂與他深情擁吻。

霍諾德平時多半獨自完成攀登，他事後自評「我爬得有點慢」，桑妮通常不會到場觀看，這次全程緊盯，她事後玩笑回說：「沒有，你很快，我幾乎全程恐慌發作。」

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，完成這項耗盡體力與專注力的挑戰後，霍諾德一度累癱坐在台北101的頂端平台喘息，俯瞰著腳下的台北市。他難掩興奮但誠實地對著鏡頭說道：「老實說，我真的很累，不過一切都太美好了！」