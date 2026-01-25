我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

冷眼集／被川普丟包的澤倫斯基 卻對台長臂管轄

記者 蔡惠萍
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統表示，台灣願加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的商品，避免進入俄羅斯。（記者陳正興／攝影）
賴清德總統表示，台灣願加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的商品，避免進入俄羅斯。（記者陳正興／攝影）

俄烏戰爭將屆滿四年，在美國介入下，美俄烏三國官員這兩天首度舉行三方會談。會談前夕，烏克蘭總統澤倫斯基在達沃斯世界經濟論壇三度點名台灣，指控俄國仍能取得台灣等地的電子零件製造飛彈。對此，賴總統忙表示，台灣願意加強管控。早已被美國總統川普丟包的澤倫斯基，居然還能對台灣進行長臂管轄，看在台灣人眼裡，不覺蒙羞嗎？

俄國初入侵烏克蘭時，美國總統拜登與歐盟皆力挺烏克蘭，除了大量武器援烏外，也對俄羅斯展開制裁，台灣當然也加入歐美「民主聯盟」的腳步，跟進聲援烏克蘭及制裁行列。不過，隨著戰事持久，激情與眼淚跟著降溫，國際現實也隨之浮現。尤其在川普二度上台後，態度大相逕庭，對於商人性格川普而言，這是一場不划算的「交易」，對於俄烏戰爭遲遲無法結束早已感到不耐，不僅不若拜登時代的軍援規模，立場上也出現擺動，與澤倫斯基的關係也變得緊張。

最讓人印象深刻的就是去年2月，川普及副總統范斯在白宮與澤倫斯基會晤，準備簽署礦產協議時，結果三人在記者面前吵了起來，不歡而散。

雖然澤倫斯基後來有試圖與川普修補關係，但可明顯看出，希望盡早結束戰爭好兌現競選承諾的川普，明顯偏向莫斯科，不僅美國早已沒在提抵制或制裁俄羅斯，在和平協議上，幾乎都是依照普亭的期待，強逼澤倫斯基畫押。現實主義的川普早已丟包澤倫斯基。

在烏克蘭人民為國而戰、飽受戰爭蹂躪時，烏克蘭內部卻爆發多起「國王人馬」貪腐事件，理應保家衛國的資金，卻可能成了某些政客或高官中飽私囊的肥肉，圍繞澤倫斯基的核心圈人士更是紛紛落馬，澤倫斯基在國內支持度也崩跌。

過去大力挺澤倫斯基的歐盟，當然也察覺到川普態度轉變，加上現實考量，就算不至於到丟包，也不若過去力挺。因此澤倫斯基當天在達沃斯世界經濟論壇，除了點名台灣，還說俄國若沒有從中國大陸、歐洲、美國獲得關鍵零組件將無法生產飛彈，他不滿美歐對此並未嚴厲譴責，才讓普亭再三得逞。

結果這樣被美國明著丟包、歐盟暗自切割的澤倫斯基一點名台灣，賴總統立刻說，台灣願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，以保護烏克蘭，就只差沒說「遵辦」。看到從賴總統以降的官員誠惶誠恐的模樣，才赫然發現，現在連澤倫斯基都可以對台灣進行長臂管轄，也證明了原來台灣是整個國際社會食物鏈的最底層。向來以美國馬首是瞻的賴政府，居然沒有發現世界的風向早已變了，賴總統還彎下腰當起澤倫斯基的擦鞋童，台灣民眾看了不難受嗎？

澤倫斯基 川普 烏克蘭

上一則

柯建銘再選總召 王世堅勸交棒 黨內認柯續任機率增

下一則

美國防戰略未提台灣 學者：美中經貿議題優先 台對美溝通還須努力

延伸閱讀

川普威脅賞加拿大100%關稅 卡尼喊話加人：愛買國貨

川普威脅賞加拿大100%關稅 卡尼喊話加人：愛買國貨
川普指北約盟邦在阿富汗避前線 丹麥總理批無法接受

川普指北約盟邦在阿富汗避前線 丹麥總理批無法接受
烏代表：俄國飛彈不僅擊中我們人民 也擊中談判桌

烏代表：俄國飛彈不僅擊中我們人民 也擊中談判桌
澤倫斯基指台灣供俄電子零組件 台經部：早已無出口俄國

澤倫斯基指台灣供俄電子零組件 台經部：早已無出口俄國

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅