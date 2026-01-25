冷眼集／被川普丟包的澤倫斯基 卻對台長臂管轄

賴清德總統表示，台灣願加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的商品，避免進入俄羅斯。（記者陳正興／攝影）

俄烏戰爭將屆滿四年，在美國介入下，美俄烏三國官員這兩天首度舉行三方會談。會談前夕，烏克蘭 總統澤倫斯基 在達沃斯世界經濟論壇三度點名台灣，指控俄國仍能取得台灣等地的電子零件製造飛彈。對此，賴總統忙表示，台灣願意加強管控。早已被美國總統川普 丟包的澤倫斯基，居然還能對台灣進行長臂管轄，看在台灣人眼裡，不覺蒙羞嗎？

俄國初入侵烏克蘭時，美國總統拜登與歐盟皆力挺烏克蘭，除了大量武器援烏外，也對俄羅斯展開制裁，台灣當然也加入歐美「民主聯盟」的腳步，跟進聲援烏克蘭及制裁行列。不過，隨著戰事持久，激情與眼淚跟著降溫，國際現實也隨之浮現。尤其在川普二度上台後，態度大相逕庭，對於商人性格川普而言，這是一場不划算的「交易」，對於俄烏戰爭遲遲無法結束早已感到不耐，不僅不若拜登時代的軍援規模，立場上也出現擺動，與澤倫斯基的關係也變得緊張。

最讓人印象深刻的就是去年2月，川普及副總統范斯在白宮與澤倫斯基會晤，準備簽署礦產協議時，結果三人在記者面前吵了起來，不歡而散。

雖然澤倫斯基後來有試圖與川普修補關係，但可明顯看出，希望盡早結束戰爭好兌現競選承諾的川普，明顯偏向莫斯科，不僅美國早已沒在提抵制或制裁俄羅斯，在和平協議上，幾乎都是依照普亭的期待，強逼澤倫斯基畫押。現實主義的川普早已丟包澤倫斯基。

在烏克蘭人民為國而戰、飽受戰爭蹂躪時，烏克蘭內部卻爆發多起「國王人馬」貪腐事件，理應保家衛國的資金，卻可能成了某些政客或高官中飽私囊的肥肉，圍繞澤倫斯基的核心圈人士更是紛紛落馬，澤倫斯基在國內支持度也崩跌。

過去大力挺澤倫斯基的歐盟，當然也察覺到川普態度轉變，加上現實考量，就算不至於到丟包，也不若過去力挺。因此澤倫斯基當天在達沃斯世界經濟論壇，除了點名台灣，還說俄國若沒有從中國大陸、歐洲、美國獲得關鍵零組件將無法生產飛彈，他不滿美歐對此並未嚴厲譴責，才讓普亭再三得逞。

結果這樣被美國明著丟包、歐盟暗自切割的澤倫斯基一點名台灣，賴總統立刻說，台灣願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，以保護烏克蘭，就只差沒說「遵辦」。看到從賴總統以降的官員誠惶誠恐的模樣，才赫然發現，現在連澤倫斯基都可以對台灣進行長臂管轄，也證明了原來台灣是整個國際社會食物鏈的最底層。向來以美國馬首是瞻的賴政府，居然沒有發現世界的風向早已變了，賴總統還彎下腰當起澤倫斯基的擦鞋童，台灣民眾看了不難受嗎？