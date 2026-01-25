國共論壇延到2月初舉辦 定位智庫交流 現任藍委不參與

國共論壇將登場，上一次國共論壇在2016年舉辦，時任國民黨主席洪秀柱赴陸並進行「洪習會」。（新華社資料照片）

日前傳出中斷九年的國共論壇將在月底恢復舉辦，不過，據了解，這次的國共交流將延到2月初在北京舉行，定位為「智庫交流」，國民黨 預計28日對外公布。據指出，由國民黨副主席蕭旭岑率領的智庫、學界及產業代表，將著重在人工智能、防災、低碳永續、觀光 產業交流，要跳脫過去框架，強化非政治性領域的交流互動。

對於國共論壇時程與交流細節，蕭旭岑表示，目前沒有訊息，有確定會立即對外公布。

據了解，這次的國共交流將三天快閃北京，除了第二天的座談，其餘時間著重在實務面參訪互動；交流的面相包含觀光旅遊、醫療、綠能 、AI科技機械、水利防災等，強化對兩岸產業、民生有利的事務。而藍營此行，不會有現任立委參與，目的也在降低政治性。

觀光旅遊方面，新冠疫情後兩岸航點及小三通都有所緊縮，後續並沒有隨著疫情結束而更加開放；因此，知情人士說，這次旅遊業者隨團交流，將會針對空運、海運的航班、航點與對岸相關人士交換意見。

綠能部分，對岸這幾年發展綠能不遺餘力，台灣方面在政府的大力推動下也有長足進步，但畢竟產業規模難與對岸相比；知情人士說，此行除協助台灣業者交流學習，更希望能找到商機切入點。

AI科技運用的經驗分享，也是這次兩岸交流的重點。知情人士說，台灣在精密機械的製造能力舉世聞名，大陸則是在AI運用有豐富的經驗，希望透過這次兩岸產學界的交流，相互截長補短，提升產業競爭力。

知情人士說，高齡化也是兩岸必須共同面對的問題；台灣對進入高齡社會有相對長時間的經驗，更有先進的醫療水準，希望透過互動交流，對大陸一胎化政策後浮現龐大的長照需求，提供協助。

此外，知情人士說，大陸高山大河多，對滯洪防災累積了不少經驗；此行在水利及防災部分，除了國民黨智庫副董事長李鴻源會分享經驗，也希望借重對岸所長，幫助台灣面對極端氣候可能帶來的災害。

參與交流的人士說，雖然此行勢必又要被綠營扣上紅帽子，但兩岸不該因政治意識形態停滯交流，而是應藉由更多對產業、民生有利的互動，降低敵意，才是邁向和平應走的路。

國民黨立委李彥秀說，若能夠開啟兩岸關係春暖花開，任何形式都應該受到鼓勵與肯定。過去國共論壇熱熱鬧鬧陣容龐大，也被部分媒體評為「兩岸大拜拜」，轉為智庫交流形式，更可促成兩岸實質深度的交流。藍委翁曉玲說，民進黨政府完全無法與大陸對話，在野黨若能進一步跟大陸交流，對促進兩岸和平有幫助。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，國共論壇只是延後並非取消，外界仍會質疑國民黨阻擋軍購案和總預算案，是為換取國共論壇及「鄭習會」門票，希望國民黨不要為了討好中共，犧牲2300萬台灣人民福祉。