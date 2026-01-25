美國防戰略未提台灣 學者：美中經貿議題優先 台對美溝通還須努力

我的頻道

記者李人岳／台北25日電
美國新版國防戰略對中國大陸政策出現大轉彎，延續去年12月「國家安全戰略」基調。圖為美軍最重要軍事資產之一的航空母艦。（路透）
美國公布最新版國防戰略，淡江大學戰略所所長李大中表示，新版國防戰略呼應美國總統川普「美國優先」核心理念，對中國大陸的敘述則展現審慎與克制；文件中未提到台灣，顯示對川普政府而言，美中經貿、關稅議題比台海議題更優先。中華戰略學會資深研究員張競說，美方連公開文件都未提到台灣，顯示台美之間的政策溝通，還需要相當努力。

李大中表示，最新版美國國防戰略基本上呼應川普「以實力獲致和平」的核心理念，並服膺去年底公布的美國國家安全戰略的政策指導，強調美國在印太地區，必須確保其盟友與夥伴對於嚇阻與制衡中國大陸可以扮演舉足輕重的角色，也重申美國將沿著第一島鏈建立強大的拒止型防禦能力，並挫敗任何影響美國利益的侵略行動。

李大中說，如同美國國家安全戰略整體基調，國防戰略在描述中國大陸時的用字遣詞仍展現一定程度的審慎與克制。然而，相對於國家安全戰略明確凸顯台灣地處的戰略樞紐位置，國防安全戰略罕見沒有隻字片語提到台灣，背後原因耐人尋味。

他分析，去年在國家安全戰略與國防安全戰略公布前，外界即有不少揣測。諸如美國媒體透露，財政部長貝森特曾介入，要求調整與潤飾兩份文件中涉及中國的相關措辭，以整合確保美國對北京政策的官方口徑一致，導致兩份文件公布日期延宕。這是否反映對川普政府而言，美中關係走向的大局，特別是確保經貿、關稅與科技談判成果，其政策優先與重要性，明顯高於台灣議題位階，則仍有待後續觀察。

張競指出，美國國防戰略是秉承更高層次的國家安全戰略，運用軍事力量與資源實現後者策定的目標，國防戰略本身並非指標性政策文件，真正的重點還是「美國國家戰略」。

張競說，美國對外使用武力、軍事衝突的行動，並不一定形諸於國防戰略的文件中，如近期引發全球矚目的格陵蘭、委內瑞拉，都沒有出現在過去的國防戰略中，國防戰略是一份行動指南，但並非政策支票。他並指出，這是公開的非機密版國防政策報告，與現實中真正會採取的行動，絕對存在相當程度的落差。

張競表示，美國政府公布的文件都有一定的參考價值，不過絕不能盡信。他指出，台灣社會關注國防戰略這類美國官方文件中對於台灣及台海的立場，但若賴政府的國家安全團隊，仍無法讓華府當局了解台灣社會的企盼，顯示國安團隊的對美溝通還需要相當努力。

