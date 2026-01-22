台灣大動作討好美國 恐真心換絕情？專家這麼說

《破土》創辦編輯、獨立記者丘琦欣認為，若台灣的國防預算繼續卡在立法院，可能失去美日的支持；圖為我國總統賴清德視察國軍。路透

從在美國建設晶圓廠到貿易協議 ，以及滿是美國武器的大筆軍購預算，台灣當局頻頻躍上新聞版面，大動作試圖取悅美國總統川普 ，擔憂他為了與中國大陸談成貿易協議，就台灣議題做出讓步。

這種策略奏效嗎？專家認為，憂喜參半。

日本時報報導，觀察家認為，儘管台灣當局試圖迎合川普的優先事項，以強化對台至關緊要的台美關係，但這對美中政策不會有太大影響，尤其是華府 正在重設與北京互動的規則。

亞洲協會政策研究院中國分析中心的高喜明（Simona Grano）表示，川普可能將更廣泛的美中關係列為優先事項，而非關注台灣的特定疑慮。

不過，即便川普高度聚焦與中國達成貿易協議，但他也不希望自己在歷史上被視為「失去台灣」的總統。外界普遍認為，台灣是遏止中國擴張的關鍵屏障，也是美國在亞太地區內投射優勢的重要夥伴。

高喜明表示，近幾個月來，台灣總統賴清德政府顯然試圖展示台灣對美國的戰略價值，然而，除非這些動作與華府更大的利益交集，或在美中領袖預定4月會面前發生某些事件，將兩大強權推向正面衝突，否則這些動作不太可能成為決定性因素。

他說，如果美中正面衝突，則美國將會打出「台灣牌」。

台灣大學政治學教授南樂則說，隨著台灣已滿足川普當局的迫切需求與目標，也就是敲定以晶片為主的貿易協議，賴政府盼望，這至少能在一段時間內，讓川普對台灣保持好感。

然而，在台灣高度對立的政治氛圍下，這項協議也遭到在野黨抨擊。國民黨主張，如此高額的投資恐加速台灣整體供應鏈外移，尤其是大量晶片製造產能轉往美國，可能從根本上改變產業結構，並減少高階本土就業機會。

另外，賴政府提出的八年期、總額1.25兆元新台幣的國防特別預算，約新台幣9,500億元（約300億美元），也就是76%將用於採購美製武器。該預算目前卡在立法院，賴政府並未掌握多數席次，民進黨試圖打破僵局的努力迄今失敗。

相較下，民眾黨已承諾提出自己的預算版本，可能作為折衷方案，一方面也向華府展現反對黨並未阻撓國防支出。

地緣政治與情報公司Rane的亞太分析師布拉澤克指出，這一切反映的是賴清德於2024年5月上任以來，台灣政治高度失能、對立加劇的整體現象，根源在於反對黨掌控國會，以及各方都想壯大自身權力、削弱對手。

南樂直言，至少在短期內，特別預算幾乎不可能過關，因為反對黨目前沒有任何動機，把這項政治勝利送給民進黨。他說，或許今年稍晚會出現得以通過的版本，但夏季前過關的可能性不高。

這恐怕令川普政府難以下嚥。

南樂說，「華府確實一直遊說國民黨與民眾黨通過這項特別預算，但國內限制目前過於強大」，「這需要時間，也很難預測到時候川普的心情會如何」。

《破土》創辦編輯、獨立記者丘琦欣指出，民進黨方面已暗示，若不提高國防預算，導致包括潛艦國造與無人機發展等關鍵計畫受阻，台灣可能失去美國與日本的支持。

另一風險是，在華府面臨眾多外交政策優先事項之際，川普未必會同情賴政府的困境，反而可能不分責任歸屬，懲罰台灣未能提高國防支出。

布拉澤克認為，目前發生這種情境的機率仍低，但國防預算若繼續在立法院卡關，風險就會逐步升高。

高喜明也同意這一看法，指出如果台北無法提高國防預算，川普「確實有可能把這一點當成不該出手援助台灣的有力理由」。