我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

機場轉盤前擠爆「行李懶人」這行為最讓旅客討厭

台灣大動作討好美國 恐真心換絕情？專家這麼說

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
《破土》創辦編輯、獨立記者丘琦欣認為，若台灣的國防預算繼續卡在立法院，可能失去美日的支持；圖為我國總統賴清德視察國軍。路透
《破土》創辦編輯、獨立記者丘琦欣認為，若台灣的國防預算繼續卡在立法院，可能失去美日的支持；圖為我國總統賴清德視察國軍。路透

從在美國建設晶圓廠到貿易協議，以及滿是美國武器的大筆軍購預算，台灣當局頻頻躍上新聞版面，大動作試圖取悅美國總統川普，擔憂他為了與中國大陸談成貿易協議，就台灣議題做出讓步。

這種策略奏效嗎？專家認為，憂喜參半。

日本時報報導，觀察家認為，儘管台灣當局試圖迎合川普的優先事項，以強化對台至關緊要的台美關係，但這對美中政策不會有太大影響，尤其是華府正在重設與北京互動的規則。

亞洲協會政策研究院中國分析中心的高喜明（Simona Grano）表示，川普可能將更廣泛的美中關係列為優先事項，而非關注台灣的特定疑慮。

不過，即便川普高度聚焦與中國達成貿易協議，但他也不希望自己在歷史上被視為「失去台灣」的總統。外界普遍認為，台灣是遏止中國擴張的關鍵屏障，也是美國在亞太地區內投射優勢的重要夥伴。

高喜明表示，近幾個月來，台灣總統賴清德政府顯然試圖展示台灣對美國的戰略價值，然而，除非這些動作與華府更大的利益交集，或在美中領袖預定4月會面前發生某些事件，將兩大強權推向正面衝突，否則這些動作不太可能成為決定性因素。

他說，如果美中正面衝突，則美國將會打出「台灣牌」。

台灣大學政治學教授南樂則說，隨著台灣已滿足川普當局的迫切需求與目標，也就是敲定以晶片為主的貿易協議，賴政府盼望，這至少能在一段時間內，讓川普對台灣保持好感。

然而，在台灣高度對立的政治氛圍下，這項協議也遭到在野黨抨擊。國民黨主張，如此高額的投資恐加速台灣整體供應鏈外移，尤其是大量晶片製造產能轉往美國，可能從根本上改變產業結構，並減少高階本土就業機會。

另外，賴政府提出的八年期、總額1.25兆元新台幣的國防特別預算，約新台幣9,500億元（約300億美元），也就是76%將用於採購美製武器。該預算目前卡在立法院，賴政府並未掌握多數席次，民進黨試圖打破僵局的努力迄今失敗。

相較下，民眾黨已承諾提出自己的預算版本，可能作為折衷方案，一方面也向華府展現反對黨並未阻撓國防支出。

地緣政治與情報公司Rane的亞太分析師布拉澤克指出，這一切反映的是賴清德於2024年5月上任以來，台灣政治高度失能、對立加劇的整體現象，根源在於反對黨掌控國會，以及各方都想壯大自身權力、削弱對手。

南樂直言，至少在短期內，特別預算幾乎不可能過關，因為反對黨目前沒有任何動機，把這項政治勝利送給民進黨。他說，或許今年稍晚會出現得以通過的版本，但夏季前過關的可能性不高。

這恐怕令川普政府難以下嚥。

南樂說，「華府確實一直遊說國民黨與民眾黨通過這項特別預算，但國內限制目前過於強大」，「這需要時間，也很難預測到時候川普的心情會如何」。

《破土》創辦編輯、獨立記者丘琦欣指出，民進黨方面已暗示，若不提高國防預算，導致包括潛艦國造與無人機發展等關鍵計畫受阻，台灣可能失去美國與日本的支持。

另一風險是，在華府面臨眾多外交政策優先事項之際，川普未必會同情賴政府的困境，反而可能不分責任歸屬，懲罰台灣未能提高國防支出。

布拉澤克認為，目前發生這種情境的機率仍低，但國防預算若繼續在立法院卡關，風險就會逐步升高。

高喜明也同意這一看法，指出如果台北無法提高國防預算，川普「確實有可能把這一點當成不該出手援助台灣的有力理由」。

川普 華府 貿易協議

上一則

再提1.25兆台幣國防特別預算 賴清德：國無外患 國恆亡

延伸閱讀

川普「和平理事會」簽約 目前僅21國加入

川普「和平理事會」簽約 目前僅21國加入
封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅
川普開除Fed理事庫克案 大法官傾向留任

川普開除Fed理事庫克案 大法官傾向留任
川普大轉彎 達成格陵蘭框架協議 取消歐洲8國加稅

川普大轉彎 達成格陵蘭框架協議 取消歐洲8國加稅

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
華航空服員被爆出接連兩次在澳洲同一家飯店釀淹水意外。圖為華航機組人員示意圖，非新聞當事人。 (聯合報系資料照)

奧客行為遭曝 華航2空姐釀澳洲飯店客房淹水拒賠償

2026-01-14 22:28
路永佳出席新書「希望的種子」公益發表會。記者林士傑／攝影

曾中風又罹癌 89歲連戰健康狀況曝光了

2026-01-14 12:23

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了