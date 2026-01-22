關稅效應 4成台企將投資美國 較去年大增12個百分點

調查發現，在川普關稅政策發威下，近4成台灣企業領袖將投資美國。（本報資料照片）

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）昨日發布《2026全球暨台灣企業領袖調查報告》，調查發現，在川普關稅 政策發威下，有39％、近4成台灣企業領袖將投資美國，較去年調查大增12個百分點，以半導體與電子業等產業為主。

PwC Taiwan彙整4454位全球企業領袖與216位台灣企業領袖意見，分析企業領袖對於美國關稅、景氣展望與威脅、AI 、轉型與創新議題的看法。

調查發現，美國政策驅動投資版圖重組，美國已成為全球、亞太及台灣企業領袖鎖定的投資地首選，39%台灣CEO 表示將投資美國，以產業別觀察，半導體、電子零組件與其他電子業、生技業、金融業等，超過3成企業打算投資美國。

對於景氣展望，50%台灣企業領袖預期全球景氣將提升，63％看好台灣在地經濟成長，景氣展望維持樂觀。

調查也發現，人才是台灣企業最深的焦慮，特別是「關鍵技能人才的取得」，有52%台灣CEO視為未來一年的重大威脅，遠超過全球的22％。

過去一年中，儘管AI助攻部分企業提升營收或降低成本，但台灣有54%企業領袖表示，尚未看見AI帶來實質財務成效。

台美關稅談判後，台灣銀行對美國曝險將迎新一波擴張。金管會統計，2025年底對美國曝險額突破台幣4兆，占整體海外曝險比重28%居首。銀行圈指出，隨企業加速赴美投資，對美曝險占比恐很快突破3成，集中度風險同步升高。

政府規畫企業直接投資美國2500億美元，並提供同額、保證成數約5至6成的信用保證額度，協助高科技廠商赴美設廠，銀行資金可望成為主要後盾。

銀行局副局長張嘉魁直言，若企業對美國加強設廠投資，國銀對美授信需求勢必同步增加。

銀行主管分析，企業自主投資加上政府信保雙引擎啟動，將推升企業赴美設廠、併購以及資本支出需求，銀行授信動能可望明顯升溫，尤其是科技、供應鏈關鍵產業，將成為主要的受惠對象。

不過，利多背後也潛藏兩大風險。銀行圈示警，首先是集中度風險，當國銀對單一市場曝險占比由目前28%迅速逼近甚至突破三成，一旦美國經濟或金融市場出現波動，衝擊恐被放大。

其次是資源排擠效果。銀行整體放款資源有限，當資金高度集中支應赴美投資，勢必壓縮其他產業與市場的融資空間。未來在「搶赴美商機」與「分散風險配置」之間，將成為授信策略的重要考驗。