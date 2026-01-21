美智庫連9年評台海危機第1級風險 衝突可能性「中等」

示意圖。(路透)

美國智庫「外交關係協會」（CFR）發表2026年衝突風險評估，連續第9年將台海危機列為第一級風險，爆發衝突的可能性為中等，對美國利益的影響為高等。報告首度提出預防建議，超過30位專家呼籲美國發揮自身影響力是介入緩解兩岸的最佳機會。另外，日本與中國因「台灣有事」說法轉趨緊張也成專家的關切焦點。

CFR預防行動中心去年12月發表最新年度報告，就30個潛在衝突事件，分析未來12個月發生的可能性與對美國利益的影響，調查分送1萬5000名美國政府官員與外交政策學者專家，有620人回覆；由336名專家評估可介入的機會，並分為兩類：一是美國發揮自身影響力緩解局勢；二是美國合作其他國家及國際機構促進和平。

這份「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey）報告在2025年11月進行，結果顯示，有10個事件被歸類為第一級風險，包括台海危機

報告指出，中國加強對台灣的軍事和經濟施壓，導致嚴重的兩岸危機，恐牽動美國及區域內其他國家捲入衝突。

報告提到，大國戰爭風險持續升高，台海危機與俄羅斯 —北約 衝突均被評估在2026年發生的可能性皆為中等，且因可能把美國拖入與中國或俄羅斯的直接軍事衝突而被評為高影響，至於南海衝突雖具類似外溢風險，但2026年發生可能性被評為低等。

對此，有31位專家強調，台海危機需要美國發揮自身影響力緩解。

第一級風險中，發生可能性高、對美國利益影響高的衝突有5件：以色列 與巴勒斯坦在約旦河西岸的衝突、加薩因哈瑪斯與以色列安全部隊衝突增加再爆戰爭、俄烏戰爭升級、美國升高對跨國犯罪集團的打擊、美國政治暴力。

除本次調查列出的30個潛在危機外，受訪專家也另點名多項值得關注的衝突風險，包括中國與俄羅斯在北極擴大軍事活動，恐引發牽涉美國或其他北約盟國的武裝對抗；中日因釣魚台列嶼主權與台灣地位等爭端推波助瀾下，升高東海爆發武裝衝突的風險。