她嗆「遲早紅旗插滿台灣」繼「亞亞」後第5名陸配遭驅逐

陸配關姓女子在抖音發表影片提及「遲早紅旗插滿台灣」遭驅逐出境。內政部長劉世芳（見圖）表示，個案所碰到的問題，都是按照「兩岸人民關係條例」的聯審會議通過。（本報資料照片）

陸配關姓女子在抖音發表影片提及「遲早紅旗插滿台灣」，去年還號召民眾到馬場町紀念公園致敬共諜吳石，又嗆內政部 長劉世芳等官員「台獨頑固分子」，屢遭民眾檢舉。移民 署調查後認定其言論危害國家安全及社會安定，廢止其居留許可，限1月16日離境。關女當天自行離境，是繼「亞亞」後第五名在台因爭議發言遭驅逐的陸配。

內政部長劉世芳昨表示，個案所碰到的問題，都是按照「兩岸人民關係條例」的聯審會議通過。至於有陸配近日拿著小孩的學校作業，在網路發文抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，劉世芳說，「沒有未來要統一這件事」，中華民國 官方所使用的就是正體字。

據悉，關女從廣東結婚來台，與台灣丈夫離婚後，先後以「關關」、「小辣椒」暱稱發表影片，多次慶祝「祖國國慶」，提倡中國大陸統一台灣消滅台獨等言論。

「館長」陳之漢首訪大陸回國時，關女拍片表示，館長說大陸最美風景是人，影片把她看哭了，「館長敢於跟島內惡勢力對抗，是條漢子，消滅萬惡不赦台獨才是王道」；去年11月，關女在影片中號召陸配到馬場町紀念公園向共諜吳石等人致敬，並稱吳石等人是「英勇就義」。

關女今年初再發短片「抗議台獨頑固分子劉世芳非法剝奪我在台合法居留權」，稱因爭議言論遭調查。她說，曾稱「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，再不統一，我們要被整毒死」，是因離婚後某次探視年幼女兒，女兒竟說「大陸人很壞，媽媽不要我跟妹妹了」，讓她很心寒。

移民署表示，關女言論逾越言論自由尺度，主張消滅中華民國，或矮化中華民國國家主權，與最初來台目的不符，且有危害國家安全及社會安定之虞，遂依法廢止其長期居留許可並限期離境。