1.25兆軍購案買20萬無人機、千艘無人艇 美對台4項軍售仍保密

立院外交及國防委員會昨天舉行秘密會議。國防部長顧立雄（左）列席報告軍購執行案項，與黃國昌（中）等立委握手致意。（記者邱德祥／攝影）

立法院外交及國防委員會昨天在民進黨籍召委王定宇安排下，由國防部 長顧立雄報告1.25兆元台幣軍購特別預算內容，但是以祕密會議方式進行。國防部會後發布軍購部分「可公開」資料，包括採購各型無人機 20餘萬架，較軍備局原先規畫的5萬架多出四倍，另有無人艇1000餘艘及多款砲彈、高性能炸藥等七大項目。至於美對台尚未宣布的四項軍售 案，國防部仍保密。

本報系聯合報報導，昨天會前，顧立雄透過媒體呼籲立院儘速將國防特別條例草案付委。記者問，即使美國政府尚未公布的軍售不能公開，但商售等管道的項目難道也不行？顧宣稱，這是為了尊重立法院，因為條例草案尚未付委；未來立院對預算總額會訂定上限，國防部根據立院能給國防部多少預算，再依預算內容，安排軍購、商購及委製的部分。

國防部公布資料指出，此次特別預算採購項目中，屬於美國海外軍售（FMS）者，五項已進行知會國會程序；美國國防部正對其餘四項加速內部審查。由於美方向國會提交之數額，為其最大可能供售額度，國防部雖已先與美方完成軍購項量、金額等確認，後續將視立院核定額度進行適度調整。

美方已公布的軍售，包括M109A7自走砲，搭配彈藥車、裝甲救濟車、精準彈藥；M142海馬士多管火箭飛彈系統，搭配精準火箭與戰術區域飛彈；Altius 600ISR與Altius 700M攻擊無人機（滯空彈藥）；標槍與拖式2B反裝甲飛彈。國防部報告也提及「防空飛彈」，但未提型號與數量，應是外界預期，包括國造強弓（天弓四型），以及增購美製愛國者與NASAMS系統。

國防部報告透露的新資訊，包括將採購濱海監偵、濱海攻擊、沉浸、投彈、自殺等各類無人機，總數20餘萬架、無人艇1000餘艘，另外還有各類無人機反制系統。

在「強化作戰持續量能」方面，為因應戰時高消耗，將擴增軍備產能，包括彈藥、發射藥、槍彈底火的生產線、各式新型裝甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線、夜視鏡生產線等；添置機動阻絕器材，提升戰場阻絕能力。

國防部特別提及，在新產線未建立前，為滿足戰備存量提升與基本訓耗需求，將對外籌購重要急缺彈藥。包括120與105公厘戰車砲彈、30公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包、強力高能炸藥。

在「AI輔助與C5ISR系統」方面，包括人工智慧決策支援系統，以及戰術網路及部隊快速情資分享應用套件。「台美共同研發及採購合作之裝備、系統 」方面，採購雙方共同研發及採購合作之裝備，以獲取新興科技，強化作戰韌性，提升不對稱戰力。

另據台北中國時報報導，對於在野黨亦將提出軍購各自版本，顧立雄表示，國防部提出的相關特別條例都是依照軍方需求提請，根據作戰需求經過討論後，所擬出來的整體性規畫，盼朝野政黨透過國防部提出的特別條例版本討論修改，沒必要另提版本。

國民黨團書記長羅智強質疑，賴清德總統未兌現「重大國情赴立法院進行國情報告」的承諾，攸關國防士氣的軍人加薪也未依法編列，看不到捍衛國防的決心；至於黨團版軍購特別條例如何編列，將通盤評估，有具體結果再對外說明。民眾黨主席黃國昌表示，開會前本來對機密會議有所期待，但他準備了一堆資料，到場卻只能詢問5分鐘，感覺只是「過水」，沒辦法得到充足資料，不知道接下來特別條例要如何審？