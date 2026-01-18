中天主播林宸佑遭控行賄軍人蒐密交陸方 羈押禁見

我的頻道

台灣新聞組／高雄18日電
林宸佑(右)被搜查並收押，中天表示對案件毫無所悉。(本報資料照片)
中天電視台主播林宸佑遭控利用媒體職務之便，擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等行賄現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後交付給中國大陸人士，橋頭地檢署前天傳喚九人偵訊，林宸佑及五名現、退役軍人昨天被以違反國家安全法、貪汙治罪條例等罪嫌羈押禁見。

對於林宸佑遭收押，中天電視台表示，「公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，毋枉毋縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息」。

檢方認定，林宸佑涉嫌與中國大陸人士接觸，疑將統戰資金利用支付寶、微信支付及其他地下匯兌管道流入台灣，林再將拿到的人民幣換成新台幣，以每次新台幣數千元至數萬元不等的代價，利誘現役軍人違背職務，交付機敏軍事作戰計畫、演訓資料、裝備數據等國防機密。林取得這些國防機密後，轉手交給對接的中國大陸人士。

不過檢方未說明林宸佑如何利用記者職務之便與這幾名軍人牽上線，但強調是接獲情資才偵辦，已布線蒐證多時。

國防部昨表示，國安局統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，報請橋檢指揮偵辦；全案已進入司法程序，不評論相關案情。

外號「馬德」的林宸佑是政治線記者，也擔任主播，採訪新聞時常追著政治人物跑，尤其是常與綠營政治人物唇槍舌劍，問題犀利火辣，即使被回嗆，林宸佑態度仍不慍不火，繼續追問，因此暴紅，在網路累積不少粉絲，被稱為「追問哥」。

林宸佑常讓綠營立委難以招架，不少綠委看到他都會繞道而行，甚至還會相互通報林宸佑的行蹤，避免與他正面遭遇，也被綠委恨得牙癢癢。

其中最著名的就是他經常針對民進黨團總召柯建銘尖銳提問，有段時間，柯建銘因為開完膝蓋手術行動不便，拄著拐杖，有次柯建銘在立法院院區被林宸佑「堵」到，原本走路有點困難的柯建銘，面對林宸佑層層「洋蔥式提問」，柯建銘因此愈走愈快，最後更健步如飛地搭乘電梯離去，該段影片上網後，創下極高點閱，更被網友戲稱「『馬德』治好了老柯的腿疾」。

民眾黨立院黨團主任陳智菡昨天聲援林宸佑，稱一位新聞記者手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？民進黨立委沈伯洋則表示，國家安全又不是只有國家機密，統戰、見縫插針，才是共產黨對台重點。陳智菡再反嗆，「笑死，現在台灣人都不能發問了，是嗎？」

柯建銘 國防部 民進黨

「換侯」心結未解？鄭麗文未拜會侯友宜 藍基層憂2026選戰

新聞眼／藍提黨版軍購條例 瓦解綠白合也回應美壓力

