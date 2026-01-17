我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐盟擬喊卡與美關稅協議 專家：歐或參考中國強硬回應

月入百萬 中國男專騙美長者 後果嚴重...

盧特尼克警告：台韓晶片若不在美國生產 就徵100%關稅

編譯周辰陽、茅毅／綜合18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國商務部長盧特尼克。（歐新社）
美國商務部長盧特尼克。（歐新社）

美國商務部長盧特尼克16日說，南韓記憶體晶片製造商與目前沒在美國投資的台灣公司，若不承諾增加在美國本土的生產，可能將面臨達100%的關稅

盧特尼克16日在紐約州出席美國美光科技新廠動土儀式後指出，在美台貿易協議中詳列的潛在徵稅條款，也可能影響南韓晶片製造商。

盧特尼克答覆媒體提問時表示，「每個想造記憶體的公司有兩個選擇，那就是他們可以繳納100%的關稅，或者他們可以在美國造」。他並未點名特定公司，只說這就是（川普政府的）產業政策。

盧特尼克上述發言延續他15日、即台美貿易協議簽署後，接受美國財經媒體CNBC訪問時的說法。他當時就表明，要是上述公司不在美國設廠，那很可能被徵收達100%的關稅。

對此，一位美國商務部發言人對彭博說，盧特尼克致力恢復美國的製造業主導地位，而這會從半導體開始。南韓三星及SK海力士和台灣駐美代表處發言人皆尚未置評。

彭博報導，美光科技和上述兩家韓企在高頻寬記憶體（HBM）晶片市場競爭。而在這波由資料中心處理器驅動的人工智慧（AI）熱潮中，HBM是這些處理器至關重要的零組件之一。拜AI資料中心的需求所賜，市場對HBM的需求也已飆漲。

根據美韓去年7月宣布的貿易協議，美國將對大部分南韓輸美商品徵收15%的關稅，但對南韓輸美晶片暫時免除。根據三星前年公布的計畫，將在美國投資逾400億美元，其中170億美元在美國德州設1座HBM的先進封裝設施；SK海力士也已宣布，打算在美國印第安納投資近40億美元，另外150億美元用於在美國的生產與研發。

南韓 關稅 貿易協議

上一則

中共若開戰只打台北不打金馬？ 離島居民揭兩岸戰略真實想法

延伸閱讀

盧特尼克警告：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

盧特尼克警告：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅
美台達成貿易協議 台承諾投資美5000億 換15%關稅

美台達成貿易協議 台承諾投資美5000億 換15%關稅
盧特尼克：川普任內要將台灣半導體產能40%轉移至美

盧特尼克：川普任內要將台灣半導體產能40%轉移至美
盧特尼克談台灣巨額投資：川普的保護很重要 台灣想讓他滿意

盧特尼克談台灣巨額投資：川普的保護很重要 台灣想讓他滿意

熱門新聞

（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父
401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案

401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...