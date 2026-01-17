旅行社代辦陸旅遊護照 9年3台人戶籍遭廢 陸委會稱將嚴懲

我的頻道

記者廖士鋒／台北17日電
中華人民共和國護照。（本報資料照片）
近期有案例顯示，民眾赴俄羅斯旅遊，申領大陸一次性邊境旅遊護照，最後台灣戶籍被取消，陸委會對此表示，相關案例2017年就開始出現，迄今有3人被取消戶籍，這些案例都是旅行社代辦，如果再有類似的狀況，會對旅行社祭出最嚴厲的懲罰。

移民署也提醒民眾，切勿因前往大陸鄰國短期旅遊，輕信「代辦俄羅斯簽證」、「快速通關」等話術，貪圖便利申領一次性「中國邊境旅遊護照」等證件。

陸委會副主委梁文傑表示，去年6月有出現案例，最早是在2017年的時候出現第一例，而台方法律規定就是不能夠同時擁有中華民國跟中華人民共和國的身分，也就是你不能夠拿兩邊的身分證或護照。2017年以來的9年內，已有3人因此被取消台灣身分。

他說，比較希望的是懲罰旅行社，因為類似這樣的事情，發現都是旅行社在代辦，所以如果再有類似的狀況，會對旅行社祭出最嚴厲的懲罰，但是個人就必須要忍受短暫的身分轉換的不便，他再次提醒所有民眾，類似的事情不要做，就算是一次性的護照，「它還是護照」，如果做了被查到了，那就必須忍受這樣的不便。

他也指，具體對旅行社的查辦是由觀光署去做，但是台灣人要辦俄羅斯的旅行簽證，「其實只是價錢的差別」，並沒有說辦不了，所以也不要貪這種小便宜。至於對旅行社最嚴厲的懲罰，他解釋，根據「發展觀光條例」，如果傷害國家利益等等，當然有罰款，「最嚴重可以停牌」，奉勸台灣各個旅行社，不要再做這種事。

根據「兩岸條例」第9條，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，上述一次性邊境旅遊護照被視為違法。而據「發展觀光條例」第53條，觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，有玷辱國家榮譽、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，處新台幣15萬元以上50萬元以下罰鍰，並定期停止其營業之一部或全部，或廢止其營業執照或登記證。

不過，持有一次性邊境旅遊護照，經大陸到俄羅斯旅遊，並非近年中共新規，而早就見諸於1998年的大陸官方文件。

另外，在不斷強化管制公務員赴大陸的相關措施後，陸委會副主委梁文傑16日主動披露近期有公務員赴大陸被盤查情況，並提醒公務員，不要認為自己只是基層人員，或是所任的職務沒有接觸國家國家機密，就覺得赴陸不會有任何風險，中共想要收集和探查的公務訊息幾乎無所不包。

梁文傑表示，該會近來持續接獲公務員的反應，在赴陸旅遊期間，除了在通關的時候受到盤查之外，還遇到中共國安人員進入下榻旅館房間，訊問工作、職務內容、上司同事等。其後他公布，2023年迄今有19件公務員赴大陸被盤查留置的情況。至於這次的單位是什麼，梁文傑並未具體透露，僅說是中央部會。

