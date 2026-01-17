台美關稅底定／台積：最先進技術在台研發、量產

我的頻道

記者鐘惠玲／台北17日電
台積電財務長黃仁昭強調，台積電最先進的技術將繼續在台灣研發和量產。圖為台積電在亞利桑納州的廠房。 （中央社）
台積電財務長黃仁昭強調，台積電最先進的技術將繼續在台灣研發和量產。圖為台積電在亞利桑納州的廠房。 （中央社）

針對台美達成貿易協議，晶圓代工龍頭台積電16日表示，作為一家服務全球客戶的半導體製造商，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈。緊密的貿易關係，對於驅動未來技術發展以及確保具有韌性的半導體供應鏈，至關重要。

台積電財務長黃仁昭昨天接受CNBC訪問時否認台積電有參與美國和台灣的貿易協商。他強調加大、加快投資美國，是因為對AI超級趨勢充滿信心。

黃仁昭也說，台積電在亞利桑那州的第一座晶圓廠證明「我們在美國也能複製卓越的製造能力」，但他同時強調，台積電最先進的技術將繼續在台灣進行研發和量產。

台積電15日在法說會中公布，今年預期資本支出將達520億至560億美元，再創新高。

台積電也提到，正盡可能地加速台灣和美國亞利桑那州既有的晶圓廠時程。台積電亞利桑那州第一座晶圓廠已經在2024年第4季進入量產，第二座晶圓廠則已經完成建設，計畫於2026年開始進機，預計於2027年下半年進入量產。亞利桑那州第3座晶圓廠已經開始動工，且正在申請許可，以開始興建第4座晶圓廠和第一座先進封裝廠。

