陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

台美關稅底定／傳產吃定心丸 工具機業認利多

台灣新聞組／台北17日電
台美關稅降到15%，台灣工具機業將可稍減壓力。（本報資料照片）
台美對等關稅談判結果出爐，不只半導體、資通訊產業吃下一顆定心丸，台灣工具機、傳產製造業也認為是「好消息」，與日、韓、歐盟等主要競爭對手相同稅率，可望帶來利多，但實質助益仍待觀察。

台灣工具機暨零組件工業同業公會副理事長、三鋒機器董事長林松益說，工具機產業對於關稅終於確定「鬆一口氣」，政府能談出與主要競爭對手日韓、歐盟有相同的關稅，對台灣產業絕對是「利多」。

「等了那麼久，終於有好消息。」彰化水五金產業發展協會理事長張家烈表示，水五金主要競爭國以中國大陸與東南亞為主，日、韓占比不高，中國大陸關稅高達40%，越南產業技術仍落後台灣，台灣具備相對優勢，長期訂單可望逐步回溫，未來2、3年產業前景審慎樂觀看待。

雲嘉嘉地區63家上市櫃、優質企業組成的「義雲會」創會長林文村指出，15%稅率是「遲來的好消息」，對整體傳統產業實質助益，仍需觀察，尤其今年第1季營運表現，將是重要觀察指標。

林文村說，去年8月美提高對台關稅後，部分輸美為主的製造業，已將產業轉移到銷美稅率約17.6%的東南亞，如今反而高於台灣的新稅率，但基於避險考量，已外移製造業幾乎不再回流；台灣整體經營條件也不樂觀，央行限貸政策、缺工與近期的土方之亂等，關稅下降能否轉為實質利多？仍有變數。

嘉義黃姓塑膠機械業者指出，台美談判受益最大的是半導體產業，對傳產而言，面對中國大陸等價格競爭，地緣政治風險升溫，傳產需更加謹慎。高雄螺絲扣件產值占全台逾5成，北美是高雄扣件的主力出口市場，占台灣整體出口比率超過5成，但不在這次談判範圍，仍維持50%關稅，引起業界憂心。

另外，美國將台灣紡織品關稅降為15%且不再疊加，雖被視為重大利多，但業界認為，台灣紡織鏈多年外移，直接由台灣出口至美國比重不高。這次調降確實讓台灣與南韓站回同一競爭基準線，但能否轉化為訂單與毛利改善，仍須觀察。

關稅 東南亞 歐盟

