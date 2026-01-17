我的頻道

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

新聞眼／台美關稅降為15% 矽盾變薄賴政府報喜不報憂

記者 應翠梅、陳洛薇
台積電16日表示，樂見美台達成穩健貿易協議。圖為台積電亞利桑那州廠。（中央社）
歷經約九個月的台美關稅談判，稅率調降為15%。檢視其成果，官方強調成果豐碩的同時，刻意輕描淡寫的部分反而才是重點。在美國要求下，台積電將在美擴大設廠，伴隨而來的是產業鏈「肉粽串出走」，「護國神山」雖如行政院長卓榮泰所稱「主峰還在台灣」，但根基漸漸掏空。

台美關稅協議應可讓美國總統川普開心，並符合讓「美國再度偉大」的目標，從美國人的角度來看，完全是成功的談判。

但台灣在美國最高法院裁定前，答應投資美國5000億美元。意即從今年開始往後的3個年度，台灣每年都必須對美國投資800多億美元，占台灣當年GDP的1成，且是連續3年。這還沒包括未來要提高國防預算1.25兆元，向美方大舉採購軍備。

川普先前就說過「台灣很有錢」，台灣長年在全球體系中的角色，的確也如伊索寓言裡「會生金蛋的鵝」，我們靠著高度集中的半導體產業鏈，每天、每年，穩定地替世界生產價值。現在的問題卻是，當台灣的安全、政治與產業被綁在一起，金蛋沒法再「慢慢生」，甚至有人直接「把鵝抱走甚至剖開肚來確認有沒有金蛋」，我們真覺得無所謂，甚至是好事一樁嗎？

面對川普這個利益至上的對手，台灣的談判團隊承受內外高壓，爭取台美關稅調降至15%不疊加，相信已盡了最大心力，賴政府選擇在美中台天秤上倒向美國，與中國大陸走向熱對抗，對於美國這位「盟友」的需索，也只能盡力配合。

然而，台灣接下來要面臨的挑戰才正要來到，護國神山「峰」留台灣，看似守住矽盾，台美共同打造密不可分的晶片產業鏈，但台灣的不可取代性將逐日降低，人才、資金及技術外移已可預期。

當台灣重要性及影響性式微，台灣還剩什麼？盧特尼克先前曾這樣問：「如果台灣生產95%的晶片，美國如何保護你呢？」接下來台美角色互換，換成台灣要問，「如果4成的晶片生產量能都給你了，你還會保護我嗎？」

另外，當台灣承諾對美國大投資5000億美元，且美國強奪的是台灣經濟命脈半導體產業，人民看不到政府未來打算用什麼來填補台灣恐失去的經濟動能。其次，對美國進口商品關稅部分隻字未提，台灣讓了什麼，是汽車還是農產品？政院團隊先挑15%關稅來說，對台灣會有的衝擊暫且按下不表，完全是報喜不報憂。

這樁買賣，真的是雙贏嗎？川普開心了、賴政府也高興宣布關稅降了，但矽盾薄了，台灣安心了嗎？

美台15日達成貿易協議。圖為美國總統川普同日在白宮表揚北美職業冰球聯盟總冠軍隊。...
