台美關稅底定／鄭麗文批綠掏空家底 還沾沾自喜

國民黨主席鄭麗文批評，政府對美關稅談判是不堪的結果，民進黨還當成重大成就。（記者鄭國樑／攝影）

賴清德 總統表示，這次對等關稅 談判充滿挑戰，成果有助於台灣產業立足台灣、布局全球、行銷全世界。他呼籲朝野黨團共同支持台美投資合作備忘錄及後續貿易協議。鄭麗文 表示民進黨大張旗鼓、喜氣洋洋，把如此不堪的談判結果當成重大成就；事實上，關稅15%不疊加，是最起碼的要求，「我們也不過是比照日韓，有甚麼值得高興？」

鄭麗文昨天上午參加桃園黨慶活動受訪時表示痛心，指民進黨大張旗鼓，把如此不堪的談判結果當成重大成就，護國神山完全外移掏空，台灣未來要靠什麼？相較於南韓、日本，以經濟規模而言，台灣投資美國5000億美元是天價。

鄭麗文指出，日韓早在幾個月前就拍板定案，台灣慢這麼多，只換來15%的關稅不疊加而已，中間提出甚麼巨大代價才換來跟別人一樣的待遇？美國商務部毫不掩飾地說，「台灣必須讓川普開心」，賴清德總統拿甚麼討川普開心？美國說台灣半導體40%的產量必須移到美國，如果真的把台灣的半導體當作護國神山，那不就是拿家底與護國神山完全外移掏空，民進黨還有甚麼好高興的。

另外，5000億美金的巨額投資，相較於南韓3500億、日本5500億，以經濟體規模而言，台灣的5000億美金簡直是不可思議的天價。此外還有特別軍購預算，內容幾乎是空白支票白紙。如果賴清德政府若不學會「誠實」兩字，只會自欺欺人，「萊爾校長」永遠靠謊言掩飾真正嚴峻的處境。

鄭麗文說，在野黨很願意幫忙，很願意共同商討對策，可惜從頭到尾一貫黑箱，等到翻盤了，沒有任何轉圜餘地，硬要我們吞下去，「國難當頭，還在慶祝，還在做認知作戰」。

國民黨發言人牛煦庭表示，政府竟選擇簽署MOU而非正式協議，導致即便未來美國大法官推翻川普的關稅判決，台灣投資仍要當「冤大頭」，他質疑簽署MOU是否為了跳過國會對正式條約的審查。

鄭麗君表示，因雙方仍在進行法律檢視中，我方將另擇期與美國貿易代表署簽署文件。鄭麗君說，首次與美方實體會議時，就已說明台灣因「條約締結法」設國會保留條款，因此簽署的協定及協議都必須送國會審議。