關稅拍板 鄭麗君：台灣達成兩個最優惠待遇 美擴大投資五大信賴產業

記者張曼蘋／台北即時報導
台美關稅談判結束總結會議，行政院副院長鄭麗君（中）、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮（左）、駐美代表俞大㵢（右）在駐美代表處召開記者會說明相關內容。(中央社)
台美關稅經雙方多次談判，美東時間15日結束總結會議，包含關稅和日韓一樣15%不疊加等關鍵結果。行政院副院長鄭麗君今在駐美代表處舉行記者會中表示，此次達成兩個最優惠待遇、四項目標，雙方承諾建立雙向投資機制，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國打造產業聚落。另美方將擴大投資我國半導體等「五大信賴產業」。

鄭麗君與行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

鄭麗君表示，台美談判歷經9個月，整體的談判結果是我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%，不疊加，是美國逆差國中最低的稅率；232最優惠待遇，針對美國未來若徵收232半導體及衍生體關稅時，美方承諾將給予台灣最優惠待遇。

鄭麗君說，回顧整個談判以來，我國面對最大的挑戰是，台灣是美國第六大的貿易逆差國，同時也是對美國而言最重要的半導體製造國，高達九成是來自於半導體衍生品以及ICT產品的數據，因此台美的談判必須同時就對等關稅及232各項關稅，同時和美國貿易代表署（USTR）及美國商務部來磋商。

鄭麗君指出，這次關稅談判達成主要四個目標，包括第一，對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平；第二，成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇；第三，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落；第四，促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

鄭麗君並說，將以「台灣模式」協助產業進入美國供應鏈，包括我方同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，第一類為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等；第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等，且並非由政府直接出資，而是由政府建立信用保證機制。

鄭麗君說，美國希望打造本土AI供應鏈，我方則以「根留台灣、布局全球」為最重要國家總體戰略，我國除擴大對美投資外，雙方也承諾建立「雙向投資機制」，美方將擴大投資我國「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等。美國進出口銀行及美國國際開發金融公司等美國金融機構，也將適時與我方合作。 

鄭麗君說，因雙方仍在進行法律檢視中，我方將另擇期與美國貿易代表署進行文件簽署，待協議簽署後將詳細對外說明，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

「特殊情事」主張有理 因戶政個資外洩換身分字號勝訴

