「協議時機不對」 施俊吉：若川普敗訴 何需拿5廠換關稅

台灣新聞組／台北15日電
行政院前副院長施俊吉。（本報資料照片）
行政院前副院長施俊吉。（本報資料照片）

美國最高法院對川普政府關稅合法性做出裁決前夕，傳出台美即將達成協議，美國對台進口關稅降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。行政院前副院長施俊吉質疑，如果川普關稅違法，台灣何需現在與美國達成談判協議，拿5座晶圓廠換5%的關稅減讓？

施俊吉指出，台灣為什麼要用5座台積電兩奈米以下的晶圓廠，去換5%的關稅減讓，而不等美國最高法院的判決？如果等到有利於台灣和全世界的判決，現在的關稅將無條件一口氣減掉20%？選這種時機與美方達成協議，怎能不令人嘆息？

台中市長盧秀燕昨說，產業界希望再降至15%以下，且若台積電有一半以上廠都到美國，會有國安問題。她指出，短期內可能看不到對台灣的衝擊，但台積電畢竟是護國神山，如果一半以上要移到美國去，中長期對台灣產業經濟發展一定會有非常重大影響。

盧秀燕表示，政府應該要思考，這對於台灣的政經情勢，甚至是國安都有重大的影響，也希望政府能夠有效地向國人說明。

施俊吉說，美國對英國只課「基準關稅」稅率10%，對台灣課「20%＋Ｎ」，20%是基準關稅加對等關稅稅率，Ｎ則是原本就存在的最惠國待遇稅率，無違法之虞。

施俊吉續指，美國最高法院判決分為川普勝訴，三種關稅皆合法；或川普敗訴，三種關稅皆違法；或部分違法。目前預測川普敗訴的居多。

他說，如果川普敗訴，將產生令人雀躍的四種結果：第一，依法加徵的關稅將立即失效，等同美國須對台灣無條件降稅20%；第二，川普若不願善罷甘休將啟動B計畫，引用二三二等條款政策，但恐嚇力下降；第三，美國政府必須將不合法的關稅退還給美國進口商；第四，美國財政會惡化，已收進來的要退回去，未來關稅收入將比預期少。

