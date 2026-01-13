我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

陸對台循馬杜洛模式？前中國駐美大使崔天凱：不能類比

台灣新聞組／綜合13日電
中國前駐美大使崔天凱表示，不要幻想「別人幹了什麼」，台海兩岸統一的條件就會變好。(路透)
中國前駐美大使崔天凱表示，不要幻想「別人幹了什麼」，台海兩岸統一的條件就會變好。(路透)

美國日前活捉委內瑞拉總統馬杜洛後，中國大陸網上即有呼聲籲北京可對台灣採取相同模式的行動作為占領台灣的前奏。對此，對此，中國大陸前駐美大使崔天凱表示，委內瑞拉跟台灣不是一碼事，不要幻想「別人幹了什麼」，台海兩岸統一的條件就會變好。

據新加坡聯合早報報導，崔天凱11日在北京出席清華大學國際關係研究院主辦的圓桌論壇，在回答媒體提問時強調，委內瑞拉跟台灣不是同樣性質問題，不能拿來類比。

崔天凱說，兩岸走向統一不取取決別人幹什麼，而是取決自己的判斷與核心利益所在，判斷在什麼情況下實現統一是最佳方式。

他強調，「我們也不要有什麼幻想，因為別人幹了什麼事，我們的條件就會好得多，也不見得。人家習慣了一貫的雙標，你怎麼指望他會對你那麼好呢？」

崔天凱補充說，中國大陸只要把自己的事情做好，有力量、決心和意志，就可以實現自己的目標。

深圳廣電「直新聞」報導，崔天凱在同一場論壇上還痛斥北約「手伸得太長」。他強調，北約的一套東西早已不符合現在世界發展潮流，也不符合世界上各個國家，尤其是「全球南方」國家的訴求，甚至也不見得符合北約成員國內部長遠的、真正的利益，「但是它居然還維持到現在」。

針對北約有意插手亞洲事務，崔天凱表達強烈不解。他反問：「有些北約國家甚至派軍艦跑到南海、台海來幹什麼？你有那麼多軍艦經得起打嗎？」

崔天凱稱，二戰結束後，他們這套同盟體系，至少在亞洲從來就沒有打贏過：朝鮮戰爭（韓戰）沒打贏、越南也沒打贏，阿富汗弄了20年，最後匆匆忙忙走了。「北約要是真的把手伸到亞洲來，是走向沒落的開始。」

對於美國的同盟關係，崔天凱指出，不能忽視美國在亞洲的盟友，尤其是日本。他表示，反法西斯戰爭勝利後，基本上是美國主導了對戰後日本的處理，但並未對日本軍國主義進行徹底清算，很多東西被默認接受甚至保護下來，「可以說這是後患無窮」。

清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通則認為，美國跟亞洲盟友的關係不像北約那樣存在所謂共同敵人，它們的關係主要取決於所涉及的亞洲國家決策者是什麼樣的人、如何看待與美國進行安全合作的必要性。例如日本首相高市早苗和菲律賓總統馬可仕視中國為威脅，在安全問題上就緊靠美國。

閻學通分析，美國的亞洲盟國領導人一旦變更，可能就會改變美國和盟友間的戰略關係，所以它們的關係存在很大不確定性。

他以韓國為例說，總統李在明訪問中國時提出「全面恢復中韓關係」，其中包含安全關係而不僅是經濟合作，而前任總統尹錫悅則視中國為威脅。但中韓關係不可能一夜之間，在韓國更換總統之後就發生變化，「客觀情境沒變，變的是決策者如何認知」。

崔天凱 北約 日本

上一則

南投縣長選戰 綠推牙醫温世政挑戰許淑華

下一則

綠議員陳怡君涉詐領384萬助理費、收賄 一審判7年10月

延伸閱讀

美抓馬杜洛 紐時：俄防空系統形同虛設、中國製雷達被毀

美抓馬杜洛 紐時：俄防空系統形同虛設、中國製雷達被毀
日本防衛大臣小泉進次郎啟程訪美 美日防長會談16日舉行

日本防衛大臣小泉進次郎啟程訪美 美日防長會談16日舉行
川普貼出合成照片 自稱是「委內瑞拉代理總統」

川普貼出合成照片 自稱是「委內瑞拉代理總統」
新聞評論／馬杜洛為鑑…台是否慎防「敵在本能寺」？

新聞評論／馬杜洛為鑑…台是否慎防「敵在本能寺」？

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬