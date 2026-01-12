我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

台偵查不到解放軍殲20？疑飛越恒春上空 隱身法曝光

記者黃雅慧／台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大陸自主研發首款隱匿戰機「殲20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）
大陸自主研發首款隱匿戰機「殲20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

大陸自主研發首款隱匿戰機「殲20」於2011年首飛，於11日滿15周年，大陸軍事專家分析其隱身方法：殲20的雷達隱身，基本原則是讓反射雷達波不會原路返回，進入它的雷達接收機，要做到如此，戰機外形需要特殊設計，因此，外形對戰機隱身性能貢獻達到八成至九成。

解放軍東部戰區去年底「正義使命-2025」軍演中，釋出許多畫面，其中在去年12月30日發布的「拔點、斷線、封港」影片，一開頭就是殲20疑似飛越恒春機場周邊空域，但台方似乎並未偵測到殲20而引熱議。

央視報導，大陸軍事評論員張學峰指出，殲20使用「S」形的進氣道，通過這種進氣道來遮擋後部發動機。同時，在進氣道內給它塗一些吸波材料、吸波塗層減少雷達波的反射，包括座艙蓋都經過了專門的設計。

除了外形設計，張學峰表示，還要採用吸波結構、吸波材料、吸波塗層，以及整身給它塗上隱身塗料。

至於未來殲20功能還會如何升級，張學峰指出有三點：一是提高其航電系統的性能，比如說機載雷達、紅外搜索跟蹤系統；二是機載武器也會發展，未來的空對空導彈，射程肯定會越來越遠，抗干擾性能越來越強；三是AI賦能，如果未來殲20加裝AI系統，在空戰中，特別是在中遠距空戰中，在超視距空戰中可以發揮AI的優勢，進一步解放人類飛行員，同時發揮戰機的最大性能。

AI 解放軍

上一則

新聞評論／馬杜洛為鑑…台是否慎防「敵在本能寺」？

下一則

蔡規賴不隨 「第4軍種」資電軍破功 各單位回歸陸軍

延伸閱讀

中國版太空戰艦「南天門計畫」非科幻？官媒：正在推進中

中國版太空戰艦「南天門計畫」非科幻？官媒：正在推進中
氪金玩家？解放軍「超級戰士」步槍霰彈槍無人機火箭筒一個人背

氪金玩家？解放軍「超級戰士」步槍霰彈槍無人機火箭筒一個人背
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
委國事件後 解放軍將與俄羅斯等國家於南非舉行海上聯演

委國事件後 解放軍將與俄羅斯等國家於南非舉行海上聯演

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影

台議員與妻涉洗錢225億台幣 高雄豪宅搜出85個名牌精品包

2025-12-29 14:35
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚